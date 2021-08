Ballando con le Stelle, Paola Barale sarà nel cast di Milly Carlucci

editato in: da

Paola Barale sarà nel cast di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Dopo il tentativo dello scorso anno, la conduttrice sarebbe riuscita a portare nella trasmissione l’ex compagna di Raz Degan. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui la Barale avrebbe concluso la trattativa con lo show. Per ora l’unico concorrente confermato è Morgan, pronto a mettersi alla prova sulla pista del programma.

Confermatissima anche la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. “Il bello del programma è proprio la giuria – ha spiegato Milly Carlucci -, perché è variegata. C’è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”.

Per Paola Barale quello a Ballando con le Stelle è un grande ritorno in tv. Dopo i successi con Buona Domenica, erano arrivati La Talpa e La Pupa e il Secchione. Nel 2015, Paola aveva preso parte a Pechino Express, mentre due anni dopo era tornata in tv a l’Isola dei Famosi per sostenere Raz Degan.

54 anni e una lunga carriera alle spalle, Paola Barale sarebbe pronta a mettersi in gioco nella trasmissione di Milly Carlucci. Dopo la fine del legame con Raz Degan, la conduttrice si è dedicata unicamente al lavoro, diventando una star di Instagram. “Sono molto delusa – aveva confidato qualche tempo fa – e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica. Io sono sempre stata una persona che ama stare in coppia, anche perché avendo l’esempio della mia famiglia (i miei stanno insieme da 58 anni), molto unita”.

Ballando con le Stelle sarà l’occasione per rivedere Paola Barale in tv, riscoprendo la sua energia e ironia. Nel cast potrebbero esserci anche altri personaggi molto amati come Marcell Jacobs. “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte – ha spiegato l’atleta -. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”.