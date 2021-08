Ballando, Milly pronta a portare Marcell Jacobs in tv

editato in: da

Marcell Jacobs potrebbe presto sbarcare in tv a Ballando con le Stelle. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport secondo cui Milly Carlucci avrebbe espresso grande interesse per il campione. Dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo per il velocista potrebbero aprirsi le porte della tv.

La Carlucci infatti sta preparando la prossima edizione del programma che potrebbe avere fra i suoi protagonisti proprio Marcell. D’altronde non sarebbe la prima volta che un atleta olimpico decide di mettersi alla prova sulla pista di Ballando con le Stelle. Per la nuova edizione dello show, Milly avrebbe in mente numerose novità con alcuni cambiamenti nel cast. Il primo riguarda l’assenza di Raimondo Todaro, volto storico della trasmissione, che su Instagram ha già annunciato che non ci sarà.

Bello e talentuoso, Marcell Jacobs potrebbe portare la sua professionalità anche sul piccolo schermo dopo essere diventato l’idolo di milioni di italiani. A fare il tifo per lui Nicole Daza, la compagna (e futura moglie), mamma dei suoi due figli, Anthony e Megan. Proprio la giovane qualche giorno fa aveva parlato di una possibile partecipazione di Jacobs a Ballando con le Stelle. “Quel programma mi piace un sacco – aveva confidato al Corriere della Sera -. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”.

“Ama tanto la famiglia come non ho mai visto in nessun ragazzo – aveva aggiunto -. Se gli dai un euro te ne restituisce due. Il difetto è che si dimentica le cose, a volte sta sulle nuvole. Quando gli chiedo le cose, non le fa. Però vabbè ci sta!”. E riguardo gli impegni futuri aveva spiegato: “Grazie a Dio lui ha un team che si sta già occupando di tutto. Io mi immagino solo felice a fianco a lui”. Per ora, dopo essere diventato l’uomo più veloce del mondo, Marcell si gode il trionfo e pensa solo alla famiglia. A settembre probabilmente lo ritroveremo in tv, per il momento però tutti i suoi pensieri sono concentrati sulla compagna Nicole Daza che sposerà il prossimo anno, come promesso prima delle Olimpiadi.