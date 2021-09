Ballando, Milly Carlucci rimpiazza Todaro: tornano Alessandra Tripoli e Luca Favilla

editato in: da

Il cast artistico di Ballando con le stelle è ancora incerto, nonostante alcune conferme, mentre quello dei maestri è già ben definito. E sì, perché Milly Carlucci non si è lasciata intimidire dall’addio di Raimondo Todaro e si è messa subito al lavoro per il rimpiazzo di uno dei ballerini più amati del programma di Rai1.

L’artista siciliano sarà quindi il grande assente dell’edizione 2021 dello show. Insieme a lui, anche due volti noti e amati della trasmissione. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, che hanno annunciato di essere in attesa di un figlio e per questo impossibilitate a partecipare come maestre. Per la Kinnunen si tratta del primo figlio dal compagno Salvatore Mingoia, mentre la Boccafoschi è mamma di una bambina avuta dal marito conosciuto in adolescenza.

Tante sono le conferme per questa nuova edizione di Ballando. È certa la presenza dei professionisti storici come Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo. Immancabile anche la presenza di Simone Di Pasquale, all’ultimo anno come maestro. Il ballerino è destinato a rimanere nella squadra di Ballando con le stelle, ricoprendo però un altro ruolo.

Per rimpiazzare gli assenti si è resa necessaria una rivoluzione nel cast, con nuovi nomi che provengono dal vivaio di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Nicole Randelli e Giada Lini, insegnante della versione inglese del programma e ora ingaggiata da Milly Carlucci per entrare a far parte della nuova edizione dello show. A questi professionisti si aggiungono anche Vito Coppola e Marco Tocchini.

Nelle intenzioni della Carlucci c’è anche quella di riportare sulla pista dei volti rassicuranti, scelta che si è rivelata vincente in questi tanti anni di programma. Per questo, la conduttrice di Rai1 non ha voluto rinunciare ad Alessandra Tripoli – assente nel 2020 poiché in attesa di un bambino – e Luca Favilla.

Certo è il cast dei maestri e certa è la data fissata per la prima puntata con l’apertura delle danze per il 16 ottobre 2021. Ad arricchire lo spettacolo sarà anche la simpatia trascinante di Paolo Belli, presente fin dalla prima puntata.