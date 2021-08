Ballando, Sabrina Salerno e Al Bano nello show: l’indiscrezione

editato in: da

Sabrina Salerno regina dell’estate, sono suoi i bikini più belli

La nuova edizione di Ballando con le Stelle arriverà soltanto il prossimo ottobre ma, com’era prevedibile, sta già facendo discutere. Non è stato ancora ufficializzato il cast dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ma si rincorrono già le voci sui papabili nomi che potremmo vedere nelle vesti inedite di ballerini.

Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezione su una possibile concorrente che, se venisse confermata, sarebbe sicuramente un bel colpaccio per la Carlucci. Parliamo di Sabrina Salerno, l’esplosiva cantante e showgirl che abbiamo visto di recente in tv a Name That Tune, il quiz-show musicale condotto da Enrico Papi andato in onda su Tv8. La Salerno è una vera forza della natura che all’età di 53 anni continua a far sognare con il suo fisico mozzafiato e gli immancabili bikini dell’estate, che solo lei può indossare tanto divinamente.

Ma ci sarebbe un altro nome importante tra i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle, sempre secondo quanto riportato dal sito diretto da Roberto D’Agostino. A quanto pare Milly Carlucci potrebbe assoldare nella sua scuderia di ballerini anche Al Bano Carrisi, nome che di certo non è estraneo alla televisione e alle pagine di gossip. Del resto il cantante di Cellino San Marco è uno dei volti più amati dal pubblico italiano e in casa Rai si è fatto valere sia nelle vesti di Leone al Cantante Mascherato (condotto sempre da Milly) che in quelle di giudice a The Voice Senior, al fianco della figlia Jasmine. Anzi, proprio la mancata conferma nel talent aveva scatenato non poco malumore in Al Bano, preso alla sprovvista dalla decisione della produzione di “sostituirlo” con Orietta Berti, la regina dei tormentoni estivi di quest’anno che sta spopolando con il brano Mille, al fianco di Fedez e Achille Lauro.

Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, piuttosto aumentano i rumors sugli altri possibili concorrenti di Ballando (anche questi nomi parecchio interessanti). Si vocifera di Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, celebre hair stylist di Anzio e già tra i più amati personaggi televisivi in circolazione, così come di Fabio Galante, ex difensore “bello e impossibile” di Toro, Genoa e Livorno che negli anni ha fatto strage di cuori. E poi fa capolino anche il nome della cantante Mietta, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo riscuotendo un grande successo di pubblico.

Resta l’incognita Morgan, il primo concorrente certo di Ballando con le Stelle che però sembra aver fatto “dietrofront”, almeno in parte. Sempre Dagospia, infatti, riporta che il cantautore potrebbe essere disponibile soltanto per tre puntate dello show e non per tutta la sua durata, come aveva ammesso lui stesso in un primo momento.

In attesa di conoscere il vero cast dello show, intanto Milly Carlucci ha confermato i nomi della giuria: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith.