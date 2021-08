Al Bano preoccupato per sua figlia Jasmine, positiva al Covid

editato in: da

Jasmine Carrisi, bella scoperta di The Voice Senior (che le ha fatto un regalo)

Al Bano è molto preoccupato per le condizioni di salute della sua bella Jasmine, figlia nata dall’amore con Loredana Lecciso. La figlia, infatti, ha contratto l’infezione da Covid-19 e sta attraversando un brutto momento come da lei stessa rivelato in precedenza in alcune stories di Instagram.

Il cantante di Cellino San Marco ne ha parlato in un’intervista ad Adnkronos, in cui ha spiegato come si sta prendendo cura di Jasmine, con tutte le precauzioni del caso:

“Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus.(…) Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi. È dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla.”

Le parole di Al Bano sono quelle che sentiremmo provenire dalla bocca di qualsiasi papà. Il virus da più di un anno sta mettendo a dura prova le nostre vite e ha rivoluzionato completamente le nostre abitudini, destando molta preoccupazione sia per i giovani che per le persone più fragili, che rischiano davvero tanto.

Sono sotto gli occhi di tutti le potenziali conseguenze dell’infezione da Covid-19 e purtroppo la bella Jasmine, in maniera inaspettata, sta vivendo un momento difficile. Ma non le manca il sostegno di papà Al Bano e di mamma Loredana, uniti da un rapporto meraviglioso che è sopravvissuto tra alti e bassi proprio per amore dei figli.

Di fronte a una simile situazione, passano in secondo piano le polemiche in merito alla mancata conferma del cantante e della figlia a The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici che li ha visti per la prima volta insieme in tv in qualità di giudici. Il talent di Rai 1 andrà in onda dal 19 novembre ma Al Bano e Jasmine non ci saranno, sostituiti da Orietta Berti, sulla cresta dell’onda dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e la collaborazione con Fedez e Achille Lauro nel brano Mille.

Al Bano aveva commentato la decisione di mamma Rai con non poco rammarico: “Mi piacerebbe sapere il motivo, il programma andava benissimo. Onestamente non l’ho capito. La decisione comunque è loro, se l’hanno ritenuta giusta complimenti. Sono stati loro a invitare mia figlia e lei ha accettato. Mi spiace perché ci siamo divertiti moltissimo”.

Vita professionale a parte, adesso il cantante di Cellino deve pensare alla figlia e lei, la bella e talentosa Jasmine, a curarsi e riprendersi.