Chi è Oxana Lebedew, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Oxana è una ballerina professionista, campionessa in varie competizioni. Dopo aver lasciato il suo partner fisso di ballo, Pasha Zvychaynyy, entra nel cast di Ballando con le stelle 2021 dove farà da insegnante di danza ad Al Bano.

Chi è Oxana Lebedew

Oxana Lebedew nasce, sotto il segno dell’Ariete, il 25 marzo 1987 ad Almaty, in Kazakistan. Figlia di un coreografo, inizia a ballare all’età di 7 anni.

Raggiunge la fama internazionale nel 2002 quando si aggiudica il titolo di Campionessa al primo mondiale congiunto di Junior II Ten Dances, con il suo partner di ballo Sergei Ossejtschuk.

Fidanzato

Oxana Lebedew balla per molti anni con il collega bielorusso Ilia Russo, con cui convola a nozze. Si conoscono dai tempi della maturità, diventano partner di ballo, frequentano insieme la scuola a Karlsruhe. Si piazzano secondi al Campionato tedesco e si qualificano per il Campionato mondiale. Vanno a vivere insieme in Germania, a Baden-Baden ma si separano nel 2016.

Nello stesso anno, la Lebedew conosce Pasha Zvychaynyy, suo nuovo partner di ballo e suo nuovo amore. La relazione professionale e sentimentale tra i due termina nel 2021.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Dopo il titolo di campionessa mondiale con Sergei Ossejtschuk, Oxana partecipa a numerosi campionati piazzandosi sempre tra i primi posti.

Dal 2006 in poi passa ai professionisti con un nuovo compagno di ballo, Franco Formica, ottenendo medaglie ai campionati mondiali ed europei.

Nel 2011, Oxana parte per la Germania con il compagno dell’epoca, Ilia Russo e si piazza seconda ai campionati tedeschi di balli latino americani.

Nel 2016, la ballerina russa e Attila Hildmann prendono parte a tre episodi dello show di danza RTL Let’s Dance.

Nello stesso anno, la Lebedew inizia a danzare nella categoria professionisti con Pavel (Pasha) Zvychaynyy e, insieme, si inseriscono tra le prime coppie nella classifica mondiale. Campioni tedeschi di latino americano e free style, i due ballerini conquistano la medaglia di bronzo ai Campionati Europei al Cremlino di Mosca.

Con Pasha, Oxana fa coppia fissa in pista e non solo. I due vivono una meravigliosa storia d’amore. Nel 2021, termina la loro proficua partnership e la loro relazione. Quest’anno la ballerina inizia la sua avventura a Ballando.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Oxana è una new entry nel team degli insegnanti di Ballando con le stelle 2021. Scenderà in pista al fianco del cantante Albano Carrisi.

Profili Instagram e Facebook

La splendida ballerina ha un account Instagram (@oxana_lebedew) con oltre 37 mila followers e un profilo Facebook col suo vero nome. Dalle foto pubblicate sui social da Oxana emerge tutto il suo amore per la danza e la sua bellezza magnetica. Molti post la ritraggono con l’ex compagno di ballo e di vita Pasha Zvychaynyy.