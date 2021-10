Barbara D’Urso, cambio in arrivo per Pomeriggio 5: si torna a parlare di GF Vip

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Per scelta editoriale, questa nuova edizione di Pomeriggio 5 aveva iniziato con una marcia diversa dal solito: lasciando da parte il gossip, Barbara D’Urso aveva portato nel suo salottino unicamente argomenti di attualità. Ma a poche settimane dall’inizio della stagione autunnale, cambiano già le carte in tavola.

Cambiamenti in arrivo per Pomeriggio 5

Pier Silvio Berlusconi, nell’annunciare i palinsesti Mediaset dell’autunno 2021, aveva rivelato la sua precisa volontà di cambiare linea editoriale. Volendo slegare diversi programmi dal gossip incentrandoli su cronaca e attualità, aveva innanzitutto cancellato Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, per poi ridimensionare il ventaglio di argomenti solitamente trattati a Pomeriggio 5. Insomma, tantissimi cambiamenti per Barbara D’Urso, che si è trovata ad affrontare una stagione decisamente diversa dal solito.

Tuttavia, nelle scorse ore è arrivato il primo dietrofront. Da lunedì 4 ottobre, la conduttrice ritorna a parlare di Grande Fratello Vip. Non è certo una novità che le trasmissioni del daytime di Canale 5 abbiano degli slot dedicati ai reality show in onda in un dato momento storico, ma vista la scelta editoriale con cui ha avuto inizio questo autunno tale spazio era stato drasticamente eliminato. Ora torna a fare capolino a Pomeriggio 5 – così come anche a Mattino 5: la stessa Federica Panicucci aveva subito le medesime limitazioni della D’Urso.

Pomeriggio 5, la nuova sfida

Per Barbara D’Urso ha dunque inizio una nuova sfida. Da una parte, infatti, tornare a parlare del GF Vip ha molte ripercussioni positive: la possibilità di riempire almeno parte della puntata con contenuti di produzione Mediaset, ma anche l’opportunità di guadagnarsi una fetta di pubblico in più. Lo stesso vantaggio riguarda ovviamente il reality show, che approdando a Pomeriggio 5 potrebbe attrarre maggiore interesse da parte di telespettatori avvezzi soprattutto alle trasmissioni del daytime.

Ma non possiamo sottovalutare le difficoltà intrinseche nel ritorno a temi più “leggeri”. La conduttrice dovrà infatti trovare il giusto equilibrio tra puro intrattenimento e spazi dedicati ad argomenti seri, senza scivolare nel rischio trash. Ci sarà dunque bisogno di un compromesso che non conduca verso derive troppo sensazionalistiche, di cui i reality sono solitamente portatori. La D’Urso ha davanti a sé un bel compito, che a partire da questa settimana la terrà maggiormente impegnata: per i risultati, non resta che attendere.