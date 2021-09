Barbara D’Urso, la dedica al figlio su Instagram: “Mi fai camminare a testa alta”

Barbara D'Urso è una mamma innamorata dei suoi figli: la conduttrice non ha mai nascosto l'orgoglio per i suoi ragazzi, Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988). E così, in occasione delle ricorrenze speciali per la sua famiglia, la D'Urso fruga sempre nel suo album dei ricordi per trovare gli scatti più teneri da condividere con i suoi affezionati follower.

E l'ha fatto anche questa volta, pubblicando sul suo profilo Instagram un dolcissimo scatto del suo secondogenito per augurargli buon compleanno. Alla foto del figlio da piccolo, che fa capolino dalla vasca con la sua testolina e un sorriso stampato sul visino, ha accompagnato un bellissimo augurio per il suo compleanno.

Barbara D'Urso, la dolcissima dedica al figlio

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha approfittato del suo profilo Instagram per condividere con i suoi fan una foto che ritrae Emanuele, ancora bambino, mentre fa il bagnetto. A corredo dello scatto, una dolcissima dedica:

Ed eccolo l'unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale❤️…ore 00,10 del 29 settembre… Tu, il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince e mi fa camminare a testa alta….❤️…Io, Tu e Giammauro uniti ed indivisibili…Noi Tre, l'Amore puro..❤️❤️❤️Ti Amo. Mamma.

Ovviamente non sono mancati gli auguri dei follower della conduttrice e degli amici più cari, come quelli di Sandra Milo, che ha sempre parole dolcissime per le colleghe sui social.

Anche lo scorso agosto, in occasione del compleanno del suo primogenito Giammauro, la D'Urso aveva regalato ai suoi follower uno scatto inedito, pieno di tenerezza, che la ritraeva con il suo primo pancione. In quella circostanza, Barbara aveva ricordato le emozioni della sua prima gravidanza e le gioie della genitorialità con Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli.

Barbara D'Urso, cosa fa il figlio Emanuele Berardi

Entrambi i figli di Barbara D'Urso hanno scelto una strada diversa da quella della madre, lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Mentre il fratello maggiore Giammauro è un medico, Emanuele fa il fotografo professionista e realizza reportage in giro per il mondo. Vive fra Milano e Roma, per stare accanto a Barbara D’Urso, e ama viaggiare. Nel corso degli anni è stato in India, Palestina, Israele e Thailandia, scattando moltissime foto.