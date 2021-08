Barbara D’Urso col pancione (amarcord) su Instagram: la dedica al figlio Giammauro

editato in: da

Barbara D’Urso ha regalato ai suoi follower uno scatto inedito, pieno di tenerezza. In occasione del compleanno del suo Giammauro, ha pubblicato una foto che la ritrae col pancione insieme all’ex compagno e produttore cinematografico Mauro Berardi.

Il 4 agosto di 35 anni fa infatti la conduttrice diventava mamma per la prima volta, e così ha voluto dedicare al suo primogenito delle parole dolcissime che ricordano le emozioni di quel momento indimenticabile:

Ed alle 14 in punto sei arrivato TU ❤️Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo❤️)…E continui a rendermi felice… anche a migliaia di chilometri di distanza… Ed a rendermi orgogliosa, tanto orgogliosa. Io, TU ed Emanuele, insieme, sempre ed indivisibili❤️❤️ TI AMO❤️ Mamma

Ovviamente non sono mancati gli auguri per Giammauro da parte di amici – primo fra tutti Giovanni Ciacci – e fan della conduttrice, che come al solito le hanno mostrato grande affetto anche sui social.

Nello scatto, insieme a Barbara, appare anche Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli. Non è la prima volta che la conduttrice condivide uno scatto in compagnia del suo ex: i due hanno condiviso la gioia dell’essere genitori insieme, e la loro storia d’amore ha regalato loro momenti unici e speciali. La loro relazione è durata dal 1982 al 1993, ma il loro legame negli anni è stato spesso burrascoso.

Per amore dei figli però entrambi hanno seppellito livori e risentimenti, e oggi sono in ottimi rapporti. Nel corso degli anni gli ex si sono riappacificati, tanto che la conduttrice non ha mai nascosto i sentimenti per Berardi. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro – aveva confessato la D’Urso qualche tempo fa a Verissimo -. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”.

Nel frattempo Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva ricca di impegni: a settembre, archiviati i progetti di Live-Non è la d’Urso e di Domenica Live, rimarrà al timone di Pomeriggio Cinque, che cambierà totalmente assetto. Anche se il programma sarà ridimensionato e sarà dedicato alla cronaca, la conduttrice continuerà a tenere compagnia ogni pomeriggio ai suoi affezionatissimi fan.