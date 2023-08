Barbara D’Urso, la rarissima foto su Instagram con il figlio: “Per sempre uniti”

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Molti potrebbero pensare il contrario, ma Barbara D’Urso è enormemente riservata. Non ha mai dato in pasto alla stampa – almeno volutamente – il suo lato privato, soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia, come i figli. Solo in rarissime occasioni si è concessa di condividere qualche scatto, come in occasione dei compleanni. Il 4 agosto, il figlio Giammauro ha compiuto gli anni: così, la D’Urso ha voluto condividere una rarissima foto del passato. In cui è davvero bellissima.

Barbara D’Urso, la foto del passato con il figlio su Instagram

Nonostante il periodo turbolento, Barbara D’Urso non ha fatto una piega. Dopo aver ricevuto lo stop per Pomeriggio Cinque da Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, ha scelto di dedicarsi ai suoi affetti più cari, agli amici. Senza, però, dimenticare il relax e se stessa. Anzi, ha dimostrato che, nelle tempeste, rimane un personaggio forte, non solo televisivamente, ma anche nel suo privato. Perché ce ne vuole di forza a non cedere (ricordiamo che la D’Urso è andata in onda persino durante la Pandemia, senza mai smettere di lavorare per un minuto).

Dopo la gioia per la nascita della prima nipotina, la D’Urso ha voluto fare gli auguri per il compleanno del figlio, il primo da “papà”. “Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora… Sono fortemente fiera di te… E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele ♥️♥️♥️ Giulia ♥️… e la nostra piccolina per sempre uniti ♥️♥️♥️♥️♥️”, ha scritto nella didascalia del post.

L’estate di Barbara D’Urso: amici, affetti e l’addio a Mediaset

La rottura con Mediaset è stata abbastanza burrascosa. Un epilogo che nessuno si sarebbe mai aspettato, anche perché, per anni, la D’Urso è stata praticamente una delle conduttrici di punta, con diversi programmi all’attivo, come Pomeriggio Cinque, Domenica Live, o ancora Live… non è la D’Urso. E come dimenticare la sua carriera da conduttrice al GF?

Questa è un’estate particolare. Ma non totalmente amara. Perché, alla fine, la D’Urso non ha voluto cedere alla narrazione della conduttrice ferita. Anzi, ha ripreso a condividere i momenti più belli della sua vita su Instagram. La sua estate, all’insegna degli amici, degli affetti più cari e del relax.

I progetti lavorativi di Barbara d’Urso

Ospite al Premio Marateale, Barbara D’Urso ha fatto una promessa: “Tornerò presto”. No, non ha intenzione di lasciare la televisione né il suo pubblico, che su Instagram la sta sostenendo. “Fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva con Mediaset. Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi”. Al momento, però, non ha voluto ancora svelare dove.

E riguardo proprio alla TV trash, si è tolta un sassolino dalla scarpa: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste”. Nel frattempo, Myrta Merlino ha preso il suo posto, promettendo di rivoluzionare Pomeriggio Cinque con un taglio più giornalistico. E, no, il gossip non è previsto. Non resta che aspettare per vedere se la mossa si rivelerà (davvero) quella giusta.