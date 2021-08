Ballando, Ciacci difende Todaro e critica Milly Carlucci

editato in: da

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, storia di un amore finito

Continua lo scontro a distanza fra Raimondo Todaro e Milly Carlucci dopo l’addio del ballerino a Ballando con le Stelle. A commentare la questione Giovanni Ciacci, ex concorrente del programma e famoso stylist, amico di Todaro da quando nel 2018 prese parte alla trasmissione.

Ciacci ha spiegato di aver parlato con Raimondo che gli avrebbe svelato i veri motivi del suo addio a Ballando con le Stelle. “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse – ha raccontato -. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.

Lo stylist ha poi criticato la giuria di Ballando con le Stelle, affermando che Milly Carlucci dovrebbe cambiarla ogni anno. “Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione – ha detto -. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”.

La decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le Stelle era stata annunciata in un post Instagram e commentata anche dalla stessa Milly Carlucci che era apparsa molto delusa. Secondo alcune indiscrezioni il ballerino presto potrebbe approdare ad Amici, rivestendo il ruolo di insegnante di danza. Un grande cambiamento per l’artista che per anni è stato fra i volti di punta di Ballando e de Il Cantante Mascherato, altro grande successo della Carlucci.

“Leggo con molta tristezza il post di Milly – aveva commentato Todaro, replicando alla conduttrice -. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità”. Nel frattempo continuano i preparativi per Amici e Ballando con le Stelle, fra contatti e scelte del cast. Con molta probabilità solo a settembre scopriremo quale sarà il destino di Raimondo.