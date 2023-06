“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci si sbilancia sulla giuria (e su Raimondo Todaro)

Milly Carlucci è inarrestabile. Dopo mesi di duro lavoro è alle prese con la ricerca dei nuovi talenti con Ballando on the Road. L’abbiamo vista in ultimo alle prese con un’edizione de Il Cantante Mascherato che non ha ottenuto gli ascolti sperati, ma che è riuscita comunque ad attirare una buona fetta di pubblico. Tuttavia è su Ballando con le Stelle, uno degli show di punta di mamma Rai, che continuano a rincorrersi voci a proposito dei cambiamenti nella giuria e nel cast in generale, ma anche sul presunto ritorno di Raimondo Todaro. La conduttrice ha fatto un po’ di chiarezza in tal senso in un’intervista a Super Guida TV.

La verità sulla giuria di “Ballando con le stelle”

Quando sul profilo Instagram dello show è apparso un post che chiedeva ai follower di scegliere chi confermare in giuria nella prossima edizione, si è scatenato letteralmente un putiferio. Perché mai la produzione dovrebbe interpellare il pubblico a proposito di una simile decisione? Ma soprattutto, la richiesta rappresenta una conferma velata (ma non troppo) di un possibile cambio di rotta e, dunque, dell’addio di uno dei cinque giurati?

Queste e altre domande sono rimbalzate tra telespettatori, commentatori e giornali divisi, come sempre, tra chi confermerebbe i quattro protagonisti Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino e chi, al contrario, farebbe “volare qualche testa”.

Intervistata da Super Guida TV, la stessa Milly Carlucci ha voluto fare un po’ di chiarezza a proposito della questione-giuria, sebbene resti un alone di mistero: “In questo momento stiamo lavorando al cast – ha detto -. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast. Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico“.

Milly Carlucci sul ritorno di Raimondo Todaro

Tra i vari “gossip” a proposito di Ballando con le Stelle è impossibile non menzionare quello sul ritorno di Raimondo Todaro. Da poche settimane il ballerino ha concluso la sua avventura ad Amici nelle vesti di coach di danze latino-americane, vedendo trionfare il suo pupillo Mattia Zenzola. Una bella soddisfazione che ha lasciato, però, il posto a voci e indiscrezioni sul suo addio al talent show di Maria De Filippi: secondo il settimanale Nuovo, gli studi di Mediaset avrebbero fatto da scenario a una furiosa lite (censurata) tra Todaro e la padrona di casa, che lo avrebbe giudicato “presuntuoso e capace di troppe dietrologie e insinuazioni”.

Qualunque sia la reale ragione, sembra che vi sia un fondo di verità nell’addio di Todaro ad Amici insieme alla collega Arisa che, secondo i rumors, potrebbero essere sostituiti da Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Che sia l’occasione per un ritorno alla Rai? Milly Carlucci non sembra di questo avviso: “Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere”.

Il destino de “Il Cantante Mascherato”

Altro “tasto dolente” per la Carlucci è Il Cantante Mascherato. Lo show di Rai 1 non sembra aver registrato i risultati sperati al punto che si è parlato della sua possibile cancellazione. Cosa che, a dirla tutta, sarebbe una decisione fin troppo drastica.

“Sono felicissima perché nonostante la difficile collocazione del sabato sera siamo riusciti a chiudere questa edizione con il 20% di share – ha spiegato la conduttrice nell’intervista -. Il risultato social è stato superiore a quello degli anni precedenti, in particolare nelle ultime puntate. Pian piano stiamo riuscendo a far entrare nel quotidiano del pubblico anche un’idea così iper moderna e curiosa come quella de Il cantante Mascherato“. Il quadro da lei dipinto è completamente un altro, insomma.

Sta di fatto che non c’è ancora alcuna certezza sul ritorno dello show in tv: “Il palinsesto è ancora in divenire ed è difficile al momento parlare di una collocazione per un programma che andrà in onda il prossimo anno”. Staremo a vedere.