“Amici 2023”, due nomi (già noti) al posto di Arisa e Raimondo Todaro

Fonte: IPA Arisa e Raimondo Todaro sempre più lontani da Amici

Amici 2023 inizia già a prendere forma, e si fanno le prime ipotesi di insegnanti al posto di Arisa e Raimondo Todaro. Nonostante i due non abbiano ancora confermato o smentito le voci dell’abbandono, queste si fanno sempre più insistenti, e si parla già di chi potrebbe sostituirli. L’uscita di Arisa è praticamente certa, lei stessa ha parlato più volte di un desiderio di tornare a fare musica a tempo pieno, mentre quella di Todaro è una ipotesi nata dopo gli screzi di questa stagione, appena terminata, del talent di Canale 5.

“Amici 2023”, chi potrebbe sostituire Arisa e Raimondo Todaro

Solo due settimane fa Mattia Zenzola è stato incoronato vincitore di Amici 2022, ma i lavori per l’edizione 2023, in partenza a settembre, sono già iniziati. E le prime indiscrezioni sul cast non si sono fatte attendere. Se sembra che non ci siano novità per Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, gli altri due maestri sembrano pronti a dire addio alla cattedra: Arisa e Raimondo Todaro.

Il toto nomi per la sostituzione, dunque, è già iniziato: secondo quanto riportato da Isa e Chia, infatti, a prendere il loro posto potrebbero essere due volti molto amati dal fan del programma, che per anni hanno fatto parte del cast fisso. Si parla di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, entrambi insegnati di ballo, il che, ovviamente da adito a possibili scenari e rimescolamenti anche negli altri team. I nomi sono stati fatti da Amedeo Venza, che, per ora, non ha aggiunto altri dettagli, e non ha chiarito se la decisione sia stata già presa o sia ancora al vaglio dei produttori e di Maria.

Si parla, dunque, di lavori in corso, nulla di definitivo, ma il ritorno della Peparini, che aveva espresso più volte il suo dispiacere per aver lasciato (non di sua volontà), lo show, ha subito infiammato il pubblico più affezionato. Così come il nome di Kledi, volto storico dei programmi di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere conferme o smentite.

Perché Arisa e Raimondo Todaro potrebbero lasciare “Amici”

La voce circola da tempo, Arisa potrebbe lasciare (di nuovo) Amici di Maria De Filippi, per dedicarsi a tempo pieno alla musica, sognando di tornare al Festival di Sanremo. A queste dichiarazioni sulle sue ambizioni di carriera, rilasciate proprio durante gli ultimi mesi del talent, si aggiunge il post criptico dopo la finae: “Ci sono cose che quando finiscono è un peccato – ha scritto la cantante – persone che quando non rivedrai ti mancheranno. E nuova vita che chi lo sa. Tanto amore ho ricevuto e tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare”.

Parole alle quali non è seguita nessuna dichiarazione ufficiale, anche se sembra che non ce ne sia davvero bisogno. Avvolto nel mistero è anche il destino di Raimondo Todaro, che molte indiscrezioni vogliono già fuori dallo show, e addirittura di ritorno a Ballando con le stelle. Sarà vero? Certo è che gli screzi quest’anno non sono mancati, anche con la stessa Maria De Filippi, ma anche lui, per ora, tace.