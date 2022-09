“Amici 2022”, la verità di Veronica Peparini sull’addio a Maria De Filippi

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Veronica Peparini ad "Amici"

Dopo quasi dieci anni di collaborazione, le strade di Veronica Peparini e Maria De Filippi si sono separate. La maestra di danza, da tempo nel cast della scuola di Amici, quest’anno ha dovuto rinunciare alla sua cattedra e lasciare il posto a un suo collega, il coreografo Emanuel Lo. Fino a ora l’ex professoressa di ballo aveva mantenuto il silenzio sulle motivazioni dell’addio al talent show più longevo della tv, ma adesso ha raccontato la sua verità sulla vicenda.

Veronica Peparini, le sue parole sull’addio ad Amici

Veronica Peparini aveva annunciato il suo addio ad Amici qualche tempo fa, parlandone come di un’esperienza che l’aveva arricchita e fatta crescere. “Amici mi ha insegnato tantissimo – aveva raccontato – anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te. Amici mi ha insegnato tantissimo. Ho fatto talmente tante cose, anche con Giuliano e talmente tante coreografie (…) Una volta fatto Amici puoi fare tutto”.

Da allora però era calato il silenzio: l’insegnante di danza non si era voluta sbilanciare e commentare la vicenda, sebbene crescesse sempre di più la curiosità sulla sua sostituzione nella scuola. Adesso la Peparini ha voluto dire la sua, lasciando intendere che non si tratti di una decisione presa direttamente da lei, ma di un’imposizione.

Come ha spiegato a Nuovo Tv, non è stato facile per lei accettare la volontà degli autori che ha voluto portare nel programma una ventata di novità: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi.”

Per lei si è trattata di una lunga avventura nel programma: aveva iniziato nel 2013, e da allora aveva sempre ricoperto il ruolo di insegnante di danza insieme ad Alessandra Celentano, un altro volto storico della trasmissione.

Veronica Peparini, il rapporto con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista Veronica Peparini ha confessato di avere un po’ di nostalgia per il suo posto nella scuola, oggi ricoperto da Emanuel Lo, al quale ha dedicato parole di stima: “Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante. Cosa penso di Emanuel Lo? Un buon professionista nel suo campo“.

In queste settimane di silenzio, mentre Veronica manteneva un certo riserbo sulle motivazioni dell’addio al programma, il fidanzato Andreas Muller aveva espresso le sue opinioni con un lungo sfogo su Instagram. Il ballerino ha lasciato decisamente da parte la diplomazia, parlando di “pugnalate alle spalle e leccacu*o intorno”.

Stando però a quanto dichiarato dalla stessa Peparini, la prof di ballo non avrebbe nessun rancore verso Maria De Filippi: “Con lei sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”.