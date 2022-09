“Amici 22”, è mistero sul fidanzato della Celentano: Rudy Zerbi si sbilancia

“La maestra Celentano è cambiata” – così si è aperta la nuova puntata di Amici 22, portando in scena quello che è un vero e proprio mistero. Maria De Filippi ha infatti lanciato un video (divertentissimo) che ha aperto un piccolo dibattito in studio: chi è il fidanzato che ha fatto battere più forte il cuore della temutissima insegnante di danza? Un nome non è ancora spuntato, ma Rudy Zerbi ci ha regalato un primo indizio.

Amici 22, il fidanzato di Alessandra Celentano

Qualche indiscrezione era arrivata già nel corso dell’estate, ma per la conferma abbiamo dovuto aspettare l’inizio di Amici 22: solo durante la prima puntata, quando Maria De Filippi ha notato un improvviso “ammorbidirsi” dei giudizi della professoressa, è emersa la verità. Ad aver intenerito il cuore di Alessandra Celentano, a quanto pare, è un misteriosissimo fidanzato – su cui, naturalmente, si è incominciato subito a ironizzare un po’. “Lui lo sa?” – aveva chiesto la conduttrice, ricevendo risposta affermativa. Insomma, non è affatto uno scherzo: l’insegnante di danza ha trovato l’amore.

Per il secondo appuntamento con Amici, dunque, la De Filippi ha organizzato una piccola sorpresa. In apertura di puntata, ha mandato in onda una clip che mostra non solo l’incredibile cambiamento della Celentano, ma anche la spiegazione più logica su questo bizzarro accadimento: un colpo di fulmine. Ora la domanda che non ha ancora trovato risposta è quella riguardante l’identità di questo misterioso fidanzato. Alessandra, che sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata, ha infatti preferito rimanere in silenzio – ad eccezione di qualche battutina, come la possibilità che il suo nuovo amore fosse Can Yaman.

Ha avuto inizio così il toto-nome: appellandosi al pubblico, Maria ha chiesto a chiunque avesse informazioni in più di farsi avanti. E ad alzare la mano è stato Rudy Zerbi, che ci ha dato un indizio: “Innanzitutto è vero che è cambiata, ora chiede di essere chiamata la ‘maestra dell’amore’. E poi, lei in camerino ne parla – e le sono anche arrivati dei fiori. Ha detto che è del nord”. Naturalmente, indovinare chi sia il fidanzato della Celentano da questi piccoli dettagli è quasi impossibile. Per Zerbi, il primo a sbilanciarsi un po’, si tratta comunque di qualcuno che appartiene alla scuola di Amici.

Amici 22, lo scontro Celentano-Todaro

Nonostante un cuore innamorato, Alessandra Celentano non ha affatto perso la sua verve polemica: dopo le critiche della scorsa settimana, rivolte alla giovane ballerina Rita, stavolta ha avuto da ridire sulla scelta di Raimondo Todaro di assegnare un banco ad Asia. In puntata, i toni si sono subito scaldati e lo scontro si è acceso. Come al solito, la discussione non ha portato ad alcun risultato: la Celentano si è dichiarata palesemente insoddisfatta dalla giovane allieva del suo “rivale”, mentre Todaro, pronto a dare pieno sostegno ad Asia, ha già affermato di non voler accettare alcuna sfida che avrebbe visto protagonista la sua pupilla.

Ma la puntata ha visto anche momenti di puro divertimento. Come l’ingresso in studio di Ornella Vanoni, che ha avuto l’arduo compito di ascoltare e valutare le interpretazioni dei giovani cantanti di Amici. La grande artista è stata accolta da un coro di auguri e una torta di compleanno strepitosa: solo pochi giorni fa ha compiuto 88 anni, ed è in forma strepitosa. Tanto che, con la sua sola presenza, ha portato immensa allegria.