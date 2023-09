Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Se c’è una cosa sulla quale Barbara D’Urso è sempre stata coerente, questa è la riservatezza dei suoi figli. La conduttrice partenopea li ha sempre protetti e tenuti lontani dal clamore del gossip, anche adesso che sono adulti e che uno di loro è persino diventato padre. Eppure, qualche volta si concede uno strappo alla regola per mostrare al mondo quanto sia orgogliosa di loro. Lo ha fatto per il compleanno di Emanuele, papà della sua nipotina, e si è ripetuta per Giammauro, oggi chirurgo di fama internazionale. E, la foto che ha usato per fargli gli auguri di compleanno, è davvero rarissima.

Barbara D’Urso, la foto del figlio per il suo compleanno

Ha tenuto per sé le loro immagini ma l’amore che prova per i suoi figli non l’ha mai nascosto. Barbara D’Urso, che ha desiderato fortemente diventare madre, è legatissima ai suoi due ragazzi che oggi sono adulti e sono due professionisti di successo. Uno di loro è più legato al mondo dello spettacolo, Emanuele, mentre Giammauro è un medico che opera in tutto il mondo. Ed è proprio lui il destinatario dell’ultimo post su Instagram della conduttrice che, in questo giorno speciale, ha voluto condividere una sua bellissima foto da bambino in cui sorride felice all’obiettivo.

“29 settembre… e come sempre corriamo e voliamo insieme. Sei un pezzo del mio cuore. Mamma”, scrive su Instagram, senza lasciare spazio ad altre parole. Queste bastano per dimostrare tutto l’amore che prova per lui e l’orgoglio di averlo cresciuto protetto dal mondo di cui invece lei fa parte. È stata una sua volontà ma anche dei suoi ragazzi che, crescendo, hanno deciso di tenere un profilo basso e condurre le loro vite senza che i loro nomi venissero associati sempre a quello della madre.

Il ritorno in Italia e i nuovi progetti

Dopo l’addio a Mediaset, avvenuto non senza polemiche e in maniera del tutto inaspettata, Barbara D’Urso ha deciso di riprendere in mano la sua vita ed è volata a Londra per approfondire la conoscenza dell’inglese. Per farlo, ha inoltre superato la sua paura più grande: prendere l’aereo. Certo, non era la sua prima volta, ma – come sappiamo – non è il suo mezzo di trasporto preferito.

È però pronta a tornare in Italia per riprendere con le repliche del suo spettacolo Taxi a due piazze, che l’ha riportata sul palco nelle vesti di attrice. Un amore che non ha mai abbandonato veramente e che ha ripreso quando Mediaset ha scelto di ridimensionare il suo impegno e lasciarla alla guida di un solo programma: Pomeriggio Cinque, oggi condotto da Myrta Merlino.

Il suo ritorno in video potrebbe essere però imminente, dato che Antonio Ricci sembra pronto a invitarla a Striscia la Notizia per raccontare la sua verità. Non prima di dicembre, poiché ha ancora il contratto con Mediaset, ma a gennaio nulla potrebbe trattenerla dal rivelare cosa sia successo davvero. Sfumata definitivamente anche l’ipotesi di un approdo a Ballando con le stelle, il cui cast è stato chiuso definitivamente alla fine di settembre, con l’intera giuria riconfermata in blocco.