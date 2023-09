Barbara D’Urso torna in Italia: nuovo lavoro a novembre, ecco dove

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso sta tornando! Dopo l’addio burrascoso a Mediaset – che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a dicembre – e la breve esperienza a Londra per approfondire lo studio della lingua inglese, la conduttrice napoletana sta per rientrare in Italia e rimettersi a lavoro. A 66 anni, infatti, la dottoressa Giò non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi. La rottura con l’azienda del Biscione, arrivata oltre trent’anni di onorato servizio, ha lasciato l’amaro in bocca ma allo stesso tempo ancora più grinta e determinazione nella presentatrice e attrice.

Barbara D’Urso oggi: il rientro in Italia e al lavoro

Tramite Instagram, dove resta quotidianamente attiva per i suoi tre milioni di follower, Barbara D’Urso ha annunciato il suo imminente rientro in Italia per motivi di lavoro. Qualche settimana fa Barbarella è volata in Inghilterra per seguire un corso di inglese. Un’esperienza diversa dal solito che ha arricchito la diretta interessata umanamente e professionalmente. Carmelita ha rivelato che a novembre sarà di nuovo sul palcoscenico, con lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze.

“Ed a proposito. Quando tornerò in Italia…Cominciamo così! E non solo”, ha scritto Barbara D’Urso tra le storie annunciando le date teatrali del 4 e 5 novembre al Teatro Alfieri di Torino. Quel “non solo” lascia intuire che ci siano altri progetti in ballo che per ora restano però top secret. Il contratto della D’Urso con Mediaset scadrà ufficialmente il prossimo dicembre: da gennaio Barbara non avrà più alcun tipo di vincolo e potrà anche raccontare ulteriori retroscena sulle incomprensioni con Pier Silvio Berlusconi, che l’ha sostituita a Pomeriggio 5.

Di recente Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia e amico di vecchia data di Barbara D’Urso, ha svelato che l’ex regina di Mediaset è pronta a vuotare il sacco su quanto accaduto negli ultimi mesi. “Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”, ha fatto sapere Ricci.

Barbara D’Urso torna a teatro con “Taxi a due piazze”

Taxi a due piazze è lo spettacolo con cui Barbara D’Urso è tornata a teatro qualche mese fa. Diretto dalla regista Chiara Noschese, non si tratto altro che della versione femminile della celebre commedia di Ray Cooney del 1983. Tra le più rappresentate in Italia a partire dalla storica edizione con Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi.

Barbara D’Urso indossa i panni della tassista protagonista che, per mantenere il segreto della sua bigamia, deve districarsi tra un marito in piazza Risorgimento e un altro in piazza Irnerio, aiutata solo dalla sua amica, che ben conosce la sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro.

Al loro fianco Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo. Questa versione rispolvera dunque un grande classico della commedia leggera dandogli una nuova veste completamente rinnovata nei dialoghi e nei contenuti, restituiti dall’adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti.