GF Vip, Signorini in difficoltà: altri concorrenti sono pronti ad abbandonare

GF Vip 6: il cast ufficiale

Non è una novità che quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre. La fine è, infatti, prevista per la metà di marzo 2022, ma di questo i concorrenti non erano già a conoscenza. La finale, infatti, era segnata per il prossimo 13 dicembre, ma qualcuno nella casa ha già iniziato a ipotizzare che potrebbe esserci un prolungamento, anche considerando il fatto che continuino ad arrivare nuovi concorrenti.

I concorrenti che vorrebbero abbandonare la casa del GF Vip

Proprio perché i Vipponi attualmente in casa hanno intuito che la data di chiusura del programma potrebbe essere prolungata oltre il 13 dicembre, alcuni di loro hanno già le idee ben chiare sulla decisione che prenderebbero, qualora dovessero ritrovarsi a scegliere.

Katia Ricciarelli ha subito parlato di un impegno di lavoro che le impedirebbe di restare all’interno della casa e come lei anche Gianmaria. Manuel Bortuzzo, invece, ha dichiarato di non vedere l’ora di andare via, sicuramente non per motivi lavorativi ma personali; l’energica Carmen Russo vorrebbe trascorrere il Natale con sua figlia Maria e suo marito Enzo Paolo Turchi.

Francesca Cipriani sente la mancanza del suo fidanzato, e a quanto pare non ha intenzione di continuare oltre il 13 dicembre, così come Manila Nazzaro, la quale ha ammesso di non avere più niente da dare al programma; Soleil Sorge, nelle ultime ore, si è aggiunta ai tanti nomi di coloro che vorrebbero abbandonare la casa del Gf Vip. Soleil vorrà forse scappare dalla situazione con Alex Belli?

I nuovi concorrenti nella casa del GF Vip

Uno dei motivi per i quali i Cipponi hanno intuito che ci sarà un prolungamento del programma è sicuramente il fatto che siano entrati nuovi concorrenti da poco. Si tratta di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, le quali sono state seguite da nuovi personaggi dello spettacolo, alcuni decisamente veterani della trasmissione.

Uno dei nuovi nomi è quello di Valeria Marini, che di certo non ha bisogno di presentazioni e non solo per le sue numerose partecipazioni ai reality, GF Vip compreso (sarebbe alla sua terza partecipazione); la showgirl è entrata in coppia, come unico concorrente, con Giacomo Urtis, anche lui non nuovo al GF Vip.

L’ultimo a varcare la soglia della porta rossa è stato Biagio D’Anelli. Ex concorrente del Gf Nip, torna dopo tanti anni nel programma e promette di “spaccare tutto”, ma se è un vero fedele del GF Vip dovrebbe sapere che chi entra promettendo grandi cose non sempre riesce a mantenere la promessa.