GF Vip, il cachet stellare di Manuel Bortuzzo: la cifra

GF Vip 6: il cast ufficiale

Al GF Vip 6, c’è un grande protagonista: Manuel Bortuzzo. Il suo nome è stato acclamato sin da subito, ed è stato enormemente apprezzato per il coraggio di mettersi in gioco. Il giovanissimo nuotatore triestino ha conquistato il favore del pubblico, e non solo, data la sua vicinanza all’interno della Casa con una delle sorelle Selassiè, Lulù. Ma quanto guadagna Bortuzzo per essere all’interno della Casa? A svelare il cachet è TvZap.

GF Vip 6, a quanto ammonta il cachet di Manuel Bortuzzo

Cifre da capogiro per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6, che TvZap ha svelato in anteprima. “Stando alle indiscrezioni, Manuel Bortuzzo guadagnerebbe 5,000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2,500 euro a puntata. Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40,000 mila euro. In caso di un posto sul podio finale, potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro”.

Tutti i Vip all’interno della Casa hanno un cachet prestabilito con la trasmissione: andando avanti con le puntate, il compenso va a incrementare, di pari passo con la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, oltretutto, è al centro di polemiche molto gravi: il suo intervento durante la puntata del 15 novembre è apparso più che fuori luogo. A riguardo è già intervenuta la produzione Endemol, prendendo le distanze dal conduttore.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la storia tra alti e bassi

“Oltre ad una fatina, altrimenti si offende, è una persona speciale che forse mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso, quindi la ringrazio per questo”. La storia tra Manuel e Lulù ha appassionato le spettatrici sin da subito. Ma il loro rapporto ha avuto troppi alti e bassi, e il futuro sentimentale non è propriamente chiaro, nonostante gli slanci di affetto di Bortuzzo.

“I sentimenti ci sono sempre, non è che possono svanire. Poi, per come sono fatta io, che vivo di amore in qualsiasi sfumatura, per me sarebbe difficile cancellarli. Sto rispettando ciò che lui vuole”. Manuel è molto restio sulla loro storia, e più volte sono intervenuti anche i suoi genitori, inviando messaggi molto diretti. Lulù, tuttavia, è innamorata persa del bel triestino: chissà se alla fine troveranno davvero un modo tutto loro di amarsi, o se il tutto si fredderà per sempre.