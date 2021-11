GF Vip, la produzione prende le distanze da Signorini e lui risponde sui social

GF Vip 6: il cast ufficiale

Alfonso Signorini si è reso protagonista di un’affermazione che, pronunciata sul finire della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha destato clamore tra il pubblico. La sua opinione su un tema delicato come l’aborto non poteva certo passare inosservata, soprattutto per le modalità secondo cui è stata espressa. Per questo motivo la produzione del reality show ha deciso di prendere le distanze da quanto accaduto. E la risposta di Signorini non si è fatta attendere.

GF Vip, il comunicato di Endemol

Parlando della preoccupazione di Giucas Casella per la sua cagnolina, che potrebbe essere incinta, Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire una frase davvero opinabile. “Noi siamo tutti contro l’aborto, in ogni sua forma” – ha detto il conduttore, utilizzando un plurale che stona ancora di più all’interno di una dichiarazione già piuttosto controversa di suo. Si entra infatti nel delicatissimo ambito dei diritti, in particolare di quello che ogni donna si è faticosamente guadagnata sulla possibilità di decidere del proprio corpo. Non certo un tema da affrontare così, in tutta superficialità, durante una puntata del GF Vip.

L’affermazione di Signorini ha suscitato molto scalpore sul web, dove è stata ripresa da tantissime persone – famose e non. Visto lo scossone mediatico ottenuto da tutto ciò, la casa di produzione Endemol ha deciso di diramare una breve nota ufficiale per spiegare la sua posizione. “Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione” – si legge nel comunicato.

E ancora: “In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e il Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”. Proprio quei diritti civili di cui Signorini si è sempre fatto portavoce, tanto che da lui uno scivolone del genere non ce lo saremmo aspettato. La sua risposta non si è fatta attendere, ed è arrivata via social.

La risposta di Alfonso Signorini

Su Twitter, il conduttore ha lasciato un messaggio ben preciso: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”. Niente scuse né ritrattazioni per quanto affermato in diretta, dunque. Anzi, una frecciatina al comunicato della Endemol, quasi a sottolineare come anche Signorini prenda le distanze da quello che vi è scritto.

Ed è sempre sui social che, nelle ultime ore, in molti si sono espressi sull’accaduto. Tanti telespettatori non hanno infatti apprezzato l’affermazione di Alfonso Signorini, addirittura ipotizzando una sostituzione in corsa alla conduzione del GF Vip. Tra di essi, anche molti personaggi famosi. Come Sabrina Ferilli, che ha commentato: “Un passo avanti e due indietro. Bah”. O ancora Valentina Ferragni, che ha lasciato un laconico: “Che tristezza”.