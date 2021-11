Verissimo, Nicola Pisu: la verità su Miriana Trevisan

GF Vip 6: il cast ufficiale

Nicola Pisu è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. Eliminato dopo un percorso intenso, che lo ha visto prima molto vicino a Miriana Trevisan e poi protagonista di un forte scontro proprio con lei, si è raccontato a Silvia Toffanin, con una profonda intervista che sarà mostrata nella puntata di Verissimo del 20 novembre.

Verissimo, Nicola Pisu e il passato difficile segnato da bullismo e droga

Ha un passato difficile alle spalle, Nicola Pisu, e non lo ha mai nascosto. Caduto nel vortice della droga, ha rischiato veramente la vita. A salvarlo non solo la sua determinazione, ma anche la forza di sua madre, Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia, che ha fatto di tutto per dare una via d’uscita al figlio, arrivando anche a denunciarlo per il suo bene.

L’esperienza di Nicola Pisu al GF Vip, così, nasce proprio dalla voglia di raccontare una storia di speranza e di dare forza a tutte le famiglie che stanno vivendo gli stessi dolori provati da lui e da sua madre. Il suo disagio, ha origini lontane, dai tempi della scuola, quando è stato preso di mira dai bulli, tenendosi tutto dentro senza mai raccontare nulla a nessuno:

Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso – ha affermato – e mi picchiavano. Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa.

Ad avvicinarlo alla droga, la frequentazione di persone più grandi di lui, dettata probabilmente dalla mancanza della figura paterna. Per far parte del gruppo e a causa della sua fragilità, ha iniziato a fare abuso di sostanze stupefacenti, da cui ha sviluppato una vera e propria dipendenza.

Stavo tra la vita e la morte. A volte per esasperazione mia mamma mi diceva che avrebbe preferito che morissi piuttosto che essere ucciso dalla droga.

Grazie anche al GF Vip, oggi Nicola ha ritrovato un rapporto con mamma Patrizia. Ha, inoltre, compreso la sua scelta di denunciarlo: “Mi ha salvato”. Le tentazioni, ormai, sono solo un ricordo che vuole tenere il più lontano possibile.

Nicola Pisu, il rapporto con Miriana Trevisan dopo il GF Vip

Al GF Vip, Nicola Pisu ha dimostrato non solo la sua timidezza, ma anche una grande forza, mostrando senza filtri la sua personalità. Si è avvicinato, in particolar modo, a Miriana Trevisan, con cui ha iniziato una breve love story terminata in maniera burrascosa. Riprenderanno i rapporti una volta terminato il programma? L’ex gieffino non ha dubbi e, senza freni, ammette di essere stato molto innamorato:

Ero molto innamorato, ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico.

Insomma, con Miriana Trevisan sembrerebbe non esserci possibilità di una storia insieme. Dopo essersi perso tanti anni di vita a causa della dipendenza dalla droga, Nicola è determinato a recuperare tutto il possibile: affetti, divertimenti ed esperienze. Cosa avrà in serbo per lui il futuro?