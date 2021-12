Isola dei Famosi, Mediaset vuole Soleil come opinionista: staffetta con Zorzi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci sono personaggi perfetti per i reality, perché con la loro lingua tagliente e il loro carattere forte riescono a innescare dinamiche e generare qualche lite (che – si sa – non fa mai male agli ascolti).

Una di queste è Soleil Sorge, attualmente impegnata nel GF Vip 6, di cui in queste settimane è stata assoluta protagonista, e che parrebbe avere un futuro già scritto in televisione, un po’ come successo già con Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Soleil Sorge all’Isola come opinionista

Ultime indiscrezioni vorrebbero Soleil Sorge già in pole position per il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2022, che sarà affidato ancora una volta a Ilary Blasi, ma che per il resto potrebbe cambiare interamente cast.

A lanciare l’indiscrezione sul futuro dell’influencer è il settimanale Vero, che sostiene che Mediaset l’abbia già scelta e punti soprattutto ai suoi numerosissimi fan, che seguendola ovunque darebbero una bella spinta agli ascolti. La strategia ricalcherebbe in fondo la stessa intrapresa lo scorso anno con Tommaso Zorzi.

Osannato da più parti come nuovo talento televisivo, Zorzi ha vinto a mani basse il GF Vip 5 ed è stato subito corteggiato da Mediaset per il reality successivo, puntando sulla sua verve e sui suoi commenti al vetriolo. E bisogna dire che anche grazie alla complicità nata tra lui e Ilary Blasi il reality è riuscito a sopperire ad alcuni evidenti momenti di stallo.

Soleil Sorge all’Isola prende il posto di Tommaso Zorzi

Sempre secondo quanto rivela il settimanale Vero, Soleil all’Isola prenderebbe proprio il posto di Tommaso Zorzi come opinionista, in una staffetta al sapore di GF che gli autori sperano possa dare nuova linfa al programma.

Zorzi infatti è attualmente impegnato con Discovery + per la prima stagione italiana di Drag Race e in base alle sue recenti dichiarazioni sembrerebbe portato ad accettare meno incarichi ma più nelle sue corde. Il suo obiettivo – lo sappiamo – è quello di condurre un programma tutto suo: Mediaset potrebbe essere la sua casa, ma la fretta di sfruttare la scia della vittoria al GF Vip ha rischiato di bruciarlo.

Soleil Sorge criticata al GF Vip

Per Soleil, comunque, è il momento di dedicarsi al suo percorso nella Casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni, infatti, la gieffina ha ammesso finalmente di provare qualcosa per Alex Belli e che le effusioni tra loro non potevano continuare a essere considerate quelle di due amici. Eppure c’è chi non crede a questo sentimento e pensa che si tratti di una strategia studiata a tavolino per far sì che i riflettori del reality rimangano puntati su di lei.

Al di là di come la si pensi, sul web non si parla che di lei e dunque è lecito pensare che anche questa volta Mediaset voglia investire su un personaggio attualmente forte. In fondo anche Alfonso Signorini si è detto convinto che Soleil avrà un futuro roseo nel mondo della televisione. Fra qualche mese avremo le risposte.