Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso all’Isola dei Famosi 2022: l’indiscrezione

In questi giorni si sta parlando molto dell’Isola dei Famosi 2022: la nuova edizione del reality show è ancora tutta da scrivere, ma stanno già emergendo diversi piccoli dettagli che hanno suscitato la curiosità del pubblico. Come, ad esempio, i nomi di quelli che potrebbero essere i primi concorrenti della trasmissione. Tra di loro spuntano Jasmine Carrisi e sua madre, Loredana Lecciso.

Isola dei Famosi 2022, i primi naufraghi

È ancora presto per avere conferme, tuttavia le indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2022 hanno già iniziato a circolare. Sono tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo che potrebbero prendere parte alla prossima stagione dello show, e a quanto pare in queste settimane i casting stanno fervendo. A fare due (importanti) nomi è la rivista Vero: sulle sue pagine si parla della possibile partecipazione di Jasmine Carrisi e di Loredana Lecciso. Per quest’ultima sarebbe un ritorno sulla “scena del crimine”, dal momento che era approdata in Honduras già in passato.

Per sua figlia sarebbe invece una grande novità: approdata solo qualche mese fa sul piccolo schermo, come coach di The Voice Senior accanto a papà Al Bano, aveva dato mostra di un certo talento davanti alle telecamere. Jasmine ha già rinunciato ad un altro reality show – lei e suo padre erano stati contattati per il Grande Fratello Vip – per potersi concentrare sulla sua vera passione, la musica. Potrebbe però aver deciso di tuffarsi in un’avventura del tutto diversa, questa volta accompagnata da sua madre.

Jasmine e Loredana non sono comunque gli unici possibili protagonisti già venuti a galla: se qualche giorno fa il giornalista Gabriele Parpiglia aveva fatto il nome di Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano (attuale concorrente del GF Vip), ora è il settimanale Oggi a parlare di Luigi Oliva. L’imprenditore si era fatto conoscere al pubblico per la sua relazione con Pamela Prati, e potrebbe essere pronto a sbarcare in Honduras per un’esperienza sicuramente estrema come quella dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2022, tutte le novità

Saranno molte le novità di questa nuova edizione del reality show, ma una cosa non cambierà: stiamo parlando di Ilary Blasi, che alla sua prima stagione al timone dell’Isola dei Famosi aveva fatto scintille. Mediaset ha deciso di riconfermarle la fiducia, quindi sarà ancora lei a guidare la trasmissione. Non potrà però contare sui suoi opinionisti. Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi non saranno nuovamente nel cast, e i nomi di coloro che ne prenderanno il posto non sono stati ancora svelati.

Pare invece certa la presenza di Massimiliano Rosolino, ancora una volta nei panni di inviato speciale in Honduras. La scorsa stagione non aveva conquistato particolarmente il pubblico, tuttavia sembra che la produzione lo abbia voluto di nuovo in questo ruolo. L’ex nuotatore è stato infatti avvistato a pranzo con la Blasi e alcuni membri dello staff dell’Isola, un’indiretta conferma del suo ritorno in trasmissione. Ora non resta che attendere i nuovi aggiornamenti e, naturalmente, l’arrivo del reality show sui nostri schermi. Si parla della prossima primavera, ovvero al termine di questa edizione del GF Vip (che è stata prolungata sino al 14 marzo 2022).