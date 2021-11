Isola dei Famosi 2022, l’inaspettata scelta: il nome del probabile inviato

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Inizia a delinearsi sempre più, tra prime conferme e indiscrezioni, il cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show, che dovrebbe tornare in primavera (subito dopo la fine del Grande Fratello Vip), ha già il nome della sua conduttrice e qualche rumor sulla prima concorrente. Ora arrivano voci su quello che dovrebbe essere l’inviato speciale, e la questione si fa interessante: se dovesse essere confermata, la scelta di Mediaset sarebbe davvero inattesa.

Isola dei Famosi 2022, l’inviato speciale

Uno dei ruoli centrali all’Isola dei Famosi è quello dell’inviato speciale: è il collegamento tra i concorrenti in Honduras e il resto del cast in studio, ma è anche il punto di riferimento dei naufraghi per ogni necessità, nonché colui che si ritrova sempre al centro del “fuoco” in caso di litigi e polemiche. Insomma, la sua è una presenza davvero importante, ed è per questo che è necessario trovare un nome “forte” che si assuma questo incarico. Durante la scorsa edizione abbiamo avuto modo di vedere Massimiliano Rosolino mettersi alla prova, tuttavia l’ex campione di nuoto aveva ricevuto numerose critiche. Tanto che, sin dalle primissime indiscrezioni sulla prossima stagione del reality show, si era esclusa la sua presenza.

E invece pare che Mediaset abbia deciso di dargli nuovamente fiducia: a rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso di una lunga chiacchierata a Casa Chi. Sembra che Rosolino e Ilary Blasi (confermatissima al timone dell’Isola) siano stati avvistati a pranzo fuori assieme ad alcuni altri membri della produzione del programma. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma secondo il giornalista non ci sono molti dubbi. Se così fosse, l’emittente avrebbe dunque preso una scelta del tutto inaspettata, almeno per il pubblico. Ci aspetteranno dunque serate molto interessanti.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo l’organizzazione della nuova stagione dell’Isola. Lo show dovrebbe tornare all’inizio della prossima primavera, subito dopo la conclusione del GF Vip (che è stato prolungato sino al 14 marzo 2022). Come già visto, la conduzione di Ilary Blasi è stata talmente soddisfacente da aver reso praticamente certa sin da subito una nuova conferma per la bella presentatrice romana. Il resto del cast, invece, è ancora in dubbio: sembra ormai inevitabile l’assenza dei tre opinionisti che ci avevano tenuto compagnia lo scorso anno.

Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi non saranno in studio a rallegrarci con il loro brillante umorismo. Da questo punto di vista, tuttavia, pare che la produzione sia ancora in alto mare: non si ha alcuna idea di chi potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Piuttosto, sono già partiti i provini per individuare i futuri concorrenti. È stato sempre Parpiglia, nei giorni scorsi, a regalarci un’indiscrezione sul nome della prima naufraga: secondo le notizie in suo possesso, si tratterebbe della moglie di un attuale gieffino. Stiamo parlando di Olga Plachina, sposata con Aldo Montano. Lei avrebbe già detto agli autori: “Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola“.