Aldo Montano e Olga Plachina genitori bis. È nato il piccolo Mario Jr

Aldo Montano è diventato papà per la seconda volta. La moglie Olga Plachina ha infatti dato alla luce, nella sera del 27 marzo, un maschietto. Dopo lunghi giorni d’attesa, quindi, la coppia può finalmente godere della loro vita con il nuovo arrivato in famiglia.

Quello che lega Aldo e Olga è un amore profondo: lei modella e atleta, semplicemente bellissima, e lui campione azzurro, si sono conosciuti grazie ad una amicizia in comune e non si sono più lasciati. Nulla ha potuto dividerli, né la distanza né la grande differenza d’età. Montano è infatti più grande di lei di ben 19 anni.

Presto hanno entrambi capito l’importanza del loro legame e, con la voglia di affrontare insieme il futuro, hanno deciso di convolare a nozze, con una magica cerimonia che si è svolta in Siberia nel 2016. Il tutto è avvenuto nella massima riservatezza, tratto che contraddistingue entrambi. Il passo per diventare genitori è poi stato breve, con l’arrivo della piccola Olimpia nel 2017. E, ora, sono felici di annunciare la nascita del loro secondo figlio:

Ti sei fatto attendere – ha scritto su Instagram l’atleta – ma finalmente ieri sera sei arrivato! Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute. Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale, sei la nostra medaglia più bella!

Il piccolo si chiama Mario Jr, in onore di suo nonno, il padre di Aldo Montano, e pesa ben 4.5 kg. Il bambino è nato in perfetta salute e anche Olga si sta velocemente riprendendo dopo il parto. Un evento che ha procurato grande gioia non solo in Montano, Plachina e la piccola Olimpia, ma anche a tutti gli amici e familiari della coppia che non attendevano altro che poter accogliere il loro secondogenito.

D’altronde la gravidanza non è stata priva di momenti difficili. Aldo, Olga e Olimpia, infatti, nei mesi scorsi hanno annunciato di aver contratto il Covid-19 con sintomi come la febbre, dolori muscolari e tosse. Come si può immaginare, si è trattato di giorni particolarmente delicati che hanno destato qualche preoccupazione. Fortunatamente, però, la malattia non ha procurato complicazioni e oggi possono tutti festeggiare il nuovo arrivo.

Aldo e Olga, che sono sempre estremamente protettivi della loro privacy, durante l’attesa hanno pubblicato pochissime immagini sui social, pur lasciandosi andare a momenti di condivisione della loro felicità. Pubblicheranno presto nuove immagini o preferiranno godersi momenti di maggiore intimità familiare?