Olga Sokhnenko, chi è la moglie di Adolfo Urso e perché Zingaretti ha parlato di lei

La dolce metà del Ministro delle Imprese e del Made in Italy è finita al centro di una polemica scatenata dall'attore romano, noto per il ruolo del Commissario Montalbano

Getty Images Olga Sokhnenko e Adolfo Urso

Uno spiacevole episodio in aeroporto ha portato sotto i riflettori Olga Sokhnenko, la moglie del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A sollevare il caso il noto attore Luca Zingaretti, che si è lamentato sui social di quanto accaduto a Fiumicino.

La querelle tra Zingaretti e la moglie di Adolfo Urso

Tutto è iniziato quando Luca Zingaretti ha pubblicato un video sui social e si è sfogato nelle storie di Instagram per denunciare quanto accaduto all’aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Inquadrandosi con il suo telefono, maglietta bianca e zainetto in spalla, il popolare e amato attore e regista è sbottato: “Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza ho assistito a una scena: C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’, prego”.

Una prepotenza che lo ha lasciato decisamente sgomento e furioso: “Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? – ha domandato Zingaretti -. Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi”.

Il marito di Luisa Ranieri ha preferito non fare il nome della donna in questione, venuto alla luce solo in un secondo momento. Quando Adolfo Urso ha fatto ammenda per quanto accaduto ad Olga Sophnenko.

“Non ho mai esposto mia moglie per tanti motivi. Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto, prima di andare al Ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa avere recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, si è giustificato il politico con La Repubblica.

“Avevo un incontro importante – ha aggiunto Urso – quindi ho trascorso tutto il tempo al telefono per preparare ogni cosa al meglio. Non ho notato niente. Ho accompagnato mia moglie e mio figlio, come dicevo. Dovevo partecipare al tavolo al mio ministero con Regione e Comuni per un accordo di programma sull’Ilva. L’incontro si era concluso nella tarda serata di lunedì ed è ripreso nella mattinata”.

E ancora: “Non mi sono accorto di nulla, ripeto ero al telefono. È la scorta valutare le condizioni, io ero accanto a mia moglie anche se al telefono. Per l’esattezza, portavo la sua valigia”.

Ma perché la moglie di Adolfo Urso ha la scorta? Il Ministro ha rivelato che è stata necessaria una forma di protezione per la moglie dopo che Olga, nel 2023, ha ricevuto una lettera minatoria con due proiettili.

Una missiva in cui “si faceva esplicito riferimento alla possibilità di colpire mia moglie, se non avessi cambiato atteggiamento in riferimento alle mie attività istituzionali sulle procedure di golden power che, come noto, sono coperte da riservatezza”.

Chi è Olga Sokhnenko

Cittadina ucraina nata a Lugansk, Olga Sokhnenko vive da anni in Italia, dove ha costruito una famiglia con Adolfo Urso, che lavora per il Governo Meloni dal 2022 sebbene abbia iniziato a darsi da fare con la politica negli anni Ottanta.

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata della donna: il matrimonio con il Ministro, che fa parte di Fratelli d’Italia dal 2015, ha portato alla nascita di un figlio nel 2017. Olga ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, anche se compare in diverse foto di eventi pubblici insieme a Urso.

Non risultano informazioni pubbliche sul suo percorso lavorativo e il suo profilo Instagram, rigorosamente privato, la definisce in modo ironico come “mamma di un biondo, moglie di un biondo”. Per ora la donna ha preferito non commentare quanto accaduto con Luca Zingaretti.