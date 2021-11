Isola dei Famosi, Mediaset prende una decisione: chi sarà al timone

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

C’è grande curiosità sul cast che andrà a comporre l’Isola dei Famosi: sebbene manchino diverse settimane alla messa in onda del programma (si parla della seconda metà di marzo) si rincorrono già le prime indiscrezioni, tra grandi ritorni e qualche novità.

Isola dei Famosi, chi sarà al timone del reality show

Dopo settimane di indiscrezioni, pettegolezzi e smentite, finalmente è arrivata la prima certezza riguardo alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: il reality show sarà presentato ancora una volta, come riportato da TVBlog, da Ilary Blasi.

Solo qualche tempo fa il settimanale Nuovo Tv aveva svelato che Mediaset aveva pensato a Barbara D’Urso per la conduzione del reality show, ma a quanto pare, lei avrebbe rifiutato la proposta per qualche altro progetto lavorativo in cantiere.

Dopo aver preso il posto di Alessia Marcuzzi, che aveva condotto il programma per sei anni, Ilary Blasi è stata riconfermata dalla rete, che ne ha apprezzato il valore. Già l’anno scorso aveva riscosso enorme successo al timone del programma: del resto sono innegabili sia la sua grande capacità alla conduzione, sia quel pizzico di spontaneità che l’ha fatta amare dal pubblico negli anni.

La Blasi poi avrà l’occasione di riscattarsi dalla delusione di Star in the Star, programma che non è riuscito a decollare non per sue mancanze, ma forse per un format che poteva essere meglio sviluppato. Anche Maurizio Costanzo, appassionato osservatore delle dinamiche televisive, dalle pagine di Nuovo, aveva anticipato la decisione della rete: “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene… Probabilmente glielo riaffiderà…”, aveva fatto sapere il giornalista.

Isola dei Famosi, le prime indiscrezioni

Se da un lato la bella e sorridente Ilary Blasi è stata confermata al timone del reality, lo stesso non può dirsi per gli opinionisti, tanto che si starebbe pensando a una rivoluzione totale del cast: stando a quanto ha anticipato TvBlog qualche settimana fa, non saranno più presenti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che tra l’altro ha deciso di lasciare Mediaset.

Nel frattempo sembra che la macchina organizzativa del programma stia cominciando a fare i primi passi, e che lo staff del programma abbia individuato un primo possibile concorrente. A rivelarlo in anteprima assoluta è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia al settimanale Chi: si tratterebbe della moglie di un attuale gieffino.