Star in the star, Ilary Blasi audace per la finale: osa con la scollatura (e vince)

Dopo critiche e perplessità iniziali, lo show di Canale 5 Star in the star è arrivato alla puntata finale, dove tutti gli artisti in gara hanno gettato la maschera – è proprio il caso di dirlo – e hanno svelato la loro identità.

I quattro concorrenti che si sono giocati il titolo di vincitore – le star dietro i travestimenti di Loredana Bertè, Mina, Lady Gaga e Michael Jackson – hanno dimostrato di avere un talento fuori dal comune e doti vocali invidiabili, ma a trionfare durante la serata è stata sicuramente Ilary Blasi, che con la sua bellezza e il suo carisma ha attirato tutti gli sguardi su di sé.

Ilary Blasi, il look scelto per la finale

Per la serata finale la conduttrice ha sfoggiato un look audace e sensuale, del quale, come sempre, ha svelato qualche dettaglio sul suo profilo Instagram. La Blasi ha indossato un abito lungo rosa cipria paillettato, con una scollatura generosa. Particolarità un’arricciatura con un nastro nero sulla parte anteriore del vestito e delle trasparenze che hanno lasciato tutti senza fiato.

Ad impreziosire il suo look delle collane con perle e cristalli ton sur ton con l’abito e delle décolleté a punta dal tacco altissimo dello stesso colore del vestito. Ancora una volta Ilary ha scelto di lasciare i capelli sciolti e mossi e ha optato per un make up intenso con eye liner nero e uno smokey sui toni del viola e un rossetto rosa acceso.

Nemmeno le trasparenze dell’outfit di Anna Tatangelo – che si è esibita in coppia con la star dietro la maschera di Michael Jackson – sono riuscite a oscurare la travolgente Ilary Blasi, che è riuscita a coinvolgere il pubblico nello show.

Ilary Blasi, la sua conduzione vince

Ancora una volta il vero punto di forza di Star in the star è Ilary Blasi, non a caso è una delle presentatrici più amate dal pubblico: bella, brava, simpatica, il suo sorriso smagliante buca lo schermo e arriva ai telespettatori.

Il balletto a inizio puntata – tra mille paillettes che hanno riempito il palco e l’hanno fatta letteralmente brillare – ha conquistato il popolo del web, che su Twitter non hanno perso occasione per definirla “iconica”. La sua conduzione è impeccabile e piace proprio perché lascia spazio alla spontaneità delle sue battute in dialetto romano e alla genuinità dei siparietti con i giudici: una cosa è certa, Ilary Blasi è la vera vincitrice di Star in the star e senza di lei questo show non sarebbe stato lo stesso.