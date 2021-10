Star in the star, è Ilary la vera protagonista: in giallo è esplosiva

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Star in the star è arrivato – anche se arrancando – alla semifinale: lo show chiuderà i battenti con la finalissima il 14 ottobre, con due puntate in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, a causa di ascolti non proprio entusiasmanti. A fare la differenza è certamente Ilary Blasi, che con il suo carisma è riuscita a dare il suo tocco inconfondibile a uno show che non ha saputo coinvolgere una grande fetta di pubblico.

Star in the Star, Ilary Blasi è esplosiva

In un programma che fin dalla prima puntata non è riuscito a lasciare il segno e decollare, Ilary Blasi è riuscita a brillare: la sua conduzione è ineccepibile e mixa perfettamente ironia e professionalità.

In queste settimane la conduttrice ha dovuto confrontarsi con le critiche che hanno colpito il programma, considerato una sorta di copia di Tale e quale show e Il cantante mascherato. Polemiche a cui la Blasi ha replicato dalle pagine de La Stampa: “La tv è il luogo dove molto di quello che vediamo si copia e si ripete. Succede anche nella moda e nel cinema, dove è tutto uno scopiazzare. Basta però cambiare alcune regole, il mix crea sorprese impensabili”.

Che Ilary abbia conquistato tutti, nonostante gli ascolti non eccezionali, lo dimostrano i commenti sui social, che definiscono la presentatrice “iconica” e “divina”. Del resto è impossibile dare torto ai telespettatori, che sono rimasti affascinati dalla Blasi anche durante le esibizioni dei concorrenti rimasti mascherati. La conduttrice ha regalato al pubblico – oltre ai divertenti siparietti con i giudici – anche delle coreografie in cui ha mostrato il suo lato più sensuale.

Ilary Blasi, in giallo è meravigliosa

Prima di andare in onda su Canale 5, Ilary Blasi ha mostrato in anteprima sul suo profilo Instagram l’abito scelto per la semifinale di Star in the star.

Dopo aver sfoggiato degli abiti meravigliosi che hanno valorizzato il suo fisico perfetto, Ilary per l’occasione ha deciso di indossare un abito fasciante longuette di colore giallo con un top nero. Anche questa volta la Blasi ha scelto un’acconciatura che ha lasciato la sua chioma mossa e sciolta sulle spalle, e un make up perfetto per esaltare lo sguardo. L’outfit è stato poi impreziosito da un vistoso collier e da decollete dello stesso giallo del vestito: semplicemente meravigliosa.