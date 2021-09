Star in the Star, per fortuna che c’è Ilary: in viola è un sogno

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Star in the Star è partito tra mille critiche, e nel corso delle prime puntate ha fatto davvero fatica a decollare, nonostante la presenza di numerose celebrità che hanno deciso di mettersi in gioco. Il vero punto di forza dello show? La splendida Ilary Blasi, che alla conduzione è un vortice di simpatia e di bellezza.

Star in the Star, Ilary Blasi è divina

Nato non proprio sotto i migliori auspici, Star in the Star continua ad arrancare sia a livello di ascolti che per quanto riguarda i commenti del pubblico. Il programma, criticato per la sua estrema somiglianza con Tale e Quale Show e con Il Cantante Mascherato, entrambe produzioni Rai, non ha in effetti portato granché di nuovo sul piccolo schermo. La sensazione di déjà-vu che ci aveva regalato durante la prima puntata si è trascinata fino ad oggi, pur dando allo show un bel riconoscimento. Nella scelta dei concorrenti, ha fatto un grande lavoro: le esibizioni sono ben costruite, seppure gli artisti non possano cantare dal vivo per evidenti limiti dovuti alle maschere che indossano.

Qual è dunque il vero valore aggiunto di Star in the Star, ciò che gli altri programmi non possono vantare? Ma è lei, naturalmente: Ilary Blasi è bella, brava e simpatica, un mix prorompente che buca lo schermo e conquista i telespettatori. Al timone del suo nuovo show, non si è certo risparmiata. Tornata a ballare proprio per l’occasione, si è rivelata sin dai primi istanti la vera star della trasmissione – forse l’unica in grado di attirare davvero l’attenzione del pubblico.

Il successo di Ilary Blasi

Anche in questa terza puntata, Ilary è travolgente e – non possiamo fare a meno di ribadirlo – veramente splendida. Comparsa sul palco con un incantevole abito dalle tonalità più vivaci del viola, un colore che le dona tantissimo se abbinato al suo incarnato bronzeo e ai suoi lunghi capelli biondi, la Blasi ha lasciato tutti senza fiato. Il suo look è un vero sogno: il tubino, deliziosamente aderente, ha un profondo scollo e le lascia scoperta la schiena. Ilary ha deciso di abbinare l’abito con un paio di décolleté ton sur ton e con diversi giri di catene d’oro al collo, che lungi dall’involgarire il suo outfit riesce ad impreziosirlo ancora di più.

Davanti alle telecamere la conduttrice è una vera forza della natura, ha una spontaneità che incanta e un sorriso dolcissimo, la battuta sempre pronta e quel dialetto romano che, ogni tanto, torna a fare capolino rendendola ancora più simpatica. Insomma, per fortuna che c’è Ilary: senza di lei, lo show non sarebbe assolutamente lo stesso.