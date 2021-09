GF Vip, Al Bano rivela: “Perché io e Jasmine abbiamo detto no&#...

Il cast del GF Vip si è finalmente delineato, dopo una lunga attesa che ha fatto restare tutti con il fiato sospeso. Tra i tanti nomi confermati, non ci sono però quelli di Al Bano e Jasmine. In realtà, su una loro possibile partecipazione non erano girati particolari rumor: e pensare che, stando a quanto rivelato dall'artista di Cellino San Marco, entrambi sarebbero stati proprio nel mirino di Alfonso Signorini, che anche quest'anno sarà al timone del reality show di Canale 5.

Il cantante ha infatti rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, spiegando perché lui e sua figlia non hanno accettato l'allettante invito di entrare nella Casa più spiata d'Italia. "Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due" - ha ammesso Al Bano, tenendo poi a precisare che "la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia". Una scelta del tutto autonoma, quella della giovane Carrisi, dettata dalla volontà di dedicarsi a qualcosa di diverso.

Entrambi hanno, in effetti, ben altri progetti nel loro futuro. Dopo la delusione di non essere stati riconfermati nella giuria di The Voice Senior, hanno voltato pagina e fissato altri appuntamenti importanti nelle loro agende. Quest'anno non saranno infatti al loro posto sulla poltrona rossa dello show di Antonella Clerici, sostituiti da una frizzantissima Orietta Berti, reduce dall'incredibile successo dell'estate con il singolo Mille.

Ma, come dicevamo, in famiglia Carrisi gli impegni per l'autunno non mancano. Al Bano, in particolare, ha accettato la proposta di Milly Carlucci e sarà uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle, una sfida per lui totalmente nuova - sebbene in passato abbia già vestito i panni di ballerino per una notte accanto a Romina Power. Jasmine vuole invece concentrarsi sulla sua attività di cantante: la ragazza, che ha il sogno di sfondare nel mondo del rap, ha deciso di dedicarsi alla preparazione di nuovi singoli per dare slancio alla sua carriera musicale.