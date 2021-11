Isola dei Famosi, fuori il nome della prima naufraga: l’indiscrezione sul cast

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

C’è grande attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: il reality show di Mediaset tornerà presto sul piccolo schermo, sicuramente subito dopo la fine del Grande Fratello Vip in un’edizione totalmente rinnovata.

Isola dei Famosi, parte già il toto nome

L’Isola dei Famosi partirà sicuramente la prossima primavera (si parla infatti del 21 o del 28 marzo come giorni per la messa in onda) eppure c’è già tantissima curiosità sullo show. Pare infatti che la macchina organizzativa del programma si stia già muovendo e che abbia individuato già un papabile concorrente. A rivelarlo in anteprima assoluta è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia al settimanale Chi: si tratterebbe della moglie di un attuale gieffino.

Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. (…) L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano.

Parpiglia ha anche svelato che il reality potrebbe avere inizio poche settimane dopo la fine dell’edizione da record del Grande Fratello Vip. Ovviamente è ancora presto per conoscere gli altri nomi dei possibili naufraghi, ma nel frattempo sembra sempre più probabile la conduzione di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, il cast

In queste settimane si stanno rincorrendo tante voci sulla possibile presentatrice dell’Isola dei Famosi: solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo Tv ha svelato che Mediaset avrebbe pensato a Barbara D’Urso per la conduzione del reality show. A quanto pare però avrebbe rifiutato la proposta per qualche altro progetto lavorativo in cantiere.

Si fa sempre più probabile in realtà il ritorno di Ilary Blasi al timone del programma: già qualche settimana fa Maurizio Costanzo, sempre dalle pagine di Nuovo, aveva dato la sua opinione sulla conduttrice. “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene…Probabilmente glielo riaffiderà…”, aveva fatto sapere il giornalista.

Se da un lato ci sono pochissimi dubbi sulla conduzione della bella presentatrice romana – che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi dopo un’edizione ricca di successi – dall’altro ci sarebbe una rivoluzione totale della giuria: stando a quanto anticipa TvBlog, non saranno più presenti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che tra l’altro ha deciso di lasciare Mediaset. Non si sa ancora chi prenderà il loro posto come opinionisti, ma la produzione starebbe già valutando i personaggi più influenti del mondo dello spettacolo, alla ricerca di qualche nome da affiancare ad Ilary in studio.