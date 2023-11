Fonte: IPA Alfonso Signorini al GF

I colpi di scena nella casa del Grande Fratello sembrano destinati a non finire. Dopo l’ingresso di Perla Vatiero pare infatti che un altro vippone potrebbe entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Gli indizi? Porterebbero tutti verso un unico personaggio.

Il nuovo ingresso al Grande Fratello

Partita piuttosto in sordina, la nuova edizione del Grande Fratello sta lentamente decollando in termini di dinamiche e di share. L‘ingresso di Perla Vatiero sembra infatti destinato a sconvolgere gli equilibri della casa, visto anche l’interesse dimostrato nei suoi confronti non solo dall’ex fidanzato Mirko, ma anche da altri concorrenti. E le sorprese, per gli spettatori, potrebbero non finire qui: secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un altro vip pronto a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano sul suo canale Instagram. L’esperta di gossip ha dichiarato che la new entry avrà sangue campano: “Pare che prossimamente nella casa del Grande Fratello entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka“. Gli indizi sembrano tutti andare a ricomporre l’identikit di un personaggio ben preciso: Marco Maddaloni, che oltre ad essere un campione di judo ha anche trionfato all’Isola dei Famosi 2019. Impossibile confermare le voci, ma non bisognerà attendere a lungo per capire se, ancora una volta, la Marzano ci ha visto lungo…

Chi è Marco Maddaloni, la possibile new entry

Nato a Napoli nel 1984, Marco Maddaloni è un campione di judo figlio d’arte: come lui, anche suo padre Giovanni e i suoi fratelli Pino e Laura sono dei judoka. Nel suo palmares si contano diversi titoli nazionali ed europei: a 17 anni divenne campione italiano assoluto nella categoria under-73 kg, mentre l’anno successivo fu eletto vice- campione europeo junior. Infine, nel 2004 e nel 2005 vinse due campionati europei under 23. Ai suoi successi sul tatami, l’atleta ha affiancato numerose esperienze televisive, che lo hanno reso noto al grande pubblico.

In molti lo ricordano come vincitore della 14esima edizione de l’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi nel 2019: con il 61% delle preferenze, riuscì a battere Marina La Rosa. Curiosamente, nel cast dello show c’era quell’anno anche Grecia Colmenares, che il judoka potrebbe ritrovare nalla casa del Grande Fratello. Ma l‘Isola non è stato l’unico show in cui l’atleta campano è riuscito a trionfare: nel 2013, sostituendo in corsa Alessandra Sensini nella seconda edizione di Pechino Express, aveva formato con Massimiliano Rosolino la coppia de Gli sportivi, risultata poi vincitrice. Tra le altre partecipazioni sul piccolo schermo, si annoverano anche quella di tutor nello show Detto fatto dal 2015 al 2017, e quella allo show Alessandro Borghese – Celebrity chef nel 2022.

Qualora la partecipazione di Maddaloni fosse confermata, si tratterebbe del secondo atleta del cast: nella casa c’è infatti anche il marciatore Alex Schwazer, che proprio qualche giorno fa ha appreso di non poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chissà se, provenienti da due ambienti simili e mossi dallo stesso spirito di sacrificio e disciplina, i due campioni non riescano a diventare anche buoni amici.