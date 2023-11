L’edizione 2023 del Grande Fratello sta presentando al pubblico non poche novità. Visto il cambio di passo voluto dall’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, i concorrenti del reality show sono stati selezionati tra personaggi noti e volti sconosciuti. Il cast della trasmissione televisiva, infatti, è composto da alcuni vip e delle persone comuni.

Nella puntata del 20 novembre del reality show, però, secondo alcune indiscrezioni, due nuovi concorrenti si aggiungeranno al gruppo di inquilini della casa più spiata d’Italia. Si tratterebbe di Marco Maddaloni e Sara Ricci.

Marco Maddaloni e Sara Ricci varcano la porta rossa del Grande Fratello 2023

Dopo due mesi di convivenza nella casa di Cinecittà, i concorrenti del Grande Fratello hanno stretto dei legami solidi e, tra di loro, si sono create anche delle antipatie consolidate. Dei nuovi ingressi nel reality show potrebbero, quindi, influire sui rapporti degli inquilini e rompere gli equilibri difficilmente raggiunti.

Visto anche il possibile prolungamento della durata del programma televisivo fino a marzo, nuovi concorrenti faranno il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, come annunciato più volte dallo stesso Alfonso Signorini. Già nel corso della puntata serale del 20 novembre, secondo quanto svelato da Davide Maggio, due nuovi inquilini potrebbero cominciare la loro convivenza all’interno della casa di Cinecittà. Si tratterebbe di due volti noti: Marco Maddaloni e Sara Ricci.

Già nel corso dell’ultima puntata, Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti, si è aggiunta al gruppo di concorrenti. La nuova gieffina ha già preso su di sé l’attenzione del pubblico da casa, diventando protagonista delle dinamiche del gioco.

Il messaggio di Marco Maddaloni su Instagram

Marco Maddaloni, già vincitore di Pechino Express e L’Isola dei Famosi, non è nuovo ai reality show. Proprio in quella che dovrebbe essere la giornata del suo ingresso al Grande Fratello, l’atleta ha condiviso un post su Instagram che sembra confermare questa notizia: “Ho tenuto custodito questo video per più di 4 anni. Avrei sempre voluto condividerlo con voi, ma, puntualmente, quando stavo per farlo, tornavo sui miei passi e pensavo che non fosse ancora il momento giusto. Ecco, oggi sono sicuro che lo è. Oggi è il momento giusto. Amo qualsiasi tipo di sfida e amo fare tv. Mi ritengo molto fortunato a poter lavorare in quella scatola magica e non lo paragono manco minimamente ai lavori più faticosi e soprattutto rischiosi a cui sono anche abituato. Ma quando mi viene ancora chiesto quale sia stata la cosa più difficile dell’isola… senza pensarci rispondo subito “la mancanza dei miei figli! Ci sono stati giorni in cui mi è davvero mancato il respiro! Oggi è il momento giusto per questo video. Un pezzo del mio cuore, dal primo secondo, fino alla fine”.

Lo sportivo nel suo post parla della sua esperienza nei reality show e del fatto che ama apparire in televisione, facendo pensare a un velato annuncio di una nuova esperienza televisiva in arrivo.

L’altra nuova gieffina dovrebbe Sara Ricci è un’ex collega di Beatrice Luzzi a Vivere. L’artista non ha mai preso parte a un reality show, quindi, l’esperienza al Grande Fratello sarebbe la sua prima volta.