Met Gala 2027, il tema è bellezza e fascino dei capi quotidiani dopo l’addio di Galliano

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Beyonce al Met Gala

La bellezza che si nasconde nei capi indossati quotidianamente e negli oggetti più semplici sarà al centro della nuova mostra primaverile del Metropolitan Museum of Art di New York. Il Met Gala 2027, la grande serata di beneficenza che inaugura l’esposizione annuale del Costume Institute, vedrà quindi le più grandi star del momento sfilare con abiti e outfit ispirati al tema extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday.

Met Gala 2027, annunciato il nuovo tema

Il Costume Institute ha annunciato il nuovo tema del Met Gala e della mostra della primavera 2027, dedicato alla bellezza e al fascino dei capi quotidiani: extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday (Extra-ordinario: moda e la poetica della quotidianità).

La nuova esposizione sostituirà la retrospettiva originariamente prevista, John Galliano: Horizons, dedicata allo stilista inglese e cancellata a causa delle forti polemiche legate alle sue condanne del 2011 per insulti antisemiti e razzisti.

A curare la selezione saranno Andrew Bolton, Stephanie Kramer ed Emily Mushaben. Sotto i riflettori, il pubblico troverà oltre 200 pezzi (circa il 30-40% provenienti dalla collezione del museo, il resto in prestito o donato da brand di moda). Tra questi, capi comuni come jeans, piumini e T-shirt bianche, ma anche materiali come carta, plastica e bubble wrap, reinterpretati dall’alta moda.

In esposizione ci saranno, tra gli altri, i jeans Calvin Klein di Brooke Shields, il cappotto piumino couture di Charles James degli anni ’30 e i jeans trompe l’œil in pelle di Bottega Veneta.

Met Gala 2027, cosa possiamo aspettarci

Il tema del prossimo Met Gala promette non poche sorpese. Secondo quanto riferisce Vogue, citando Bolton, “la mostra chiederà ai visitatori di guardare al quotidiano con occhi nuovi e di affrontare il tema da due prospettive: in primo luogo esplorando come i designer abbiano reinventato ed elevato capi archetipici a creazioni degne di una sfilata e, in secondo luogo, evidenziando come materiali umili, persino usa e getta, come carta, alluminio e plastica, vengano trasformati in arte da indossare”.

A giudicare dagli stravaganti outfit sfoggiati negli scorsi anni da star come Kim Kardashian, Rihanna e Katy Perry, anche il prossimo maggio, sul red carpet, ne vedremo delle belle.

Met Gala 2027, il nuovo tema dopo l’addio di Galliano

L’annuncio del nuovo tema del Met Gala 2027 arriva dopo il dietrofront di John Galliano, a cui il famoso museo newyorchese aveva inizialmente scelto di dedicare la retrospettiva prevista per la prossima primavera. La decisione aveva tuttavia suscitato numerose polemiche, soprattutto da parte di importanti donatori e personalità del mondo culturale newyorchese, alla luce del passato dello stilista, condannato nel 2011 per insulti antisemiti e razzisti.

Di fronte alle pressioni, il designer aveva annunciato la propria rinuncia con un messaggio su Instagram, spiegando di non voler mettere il Met in difficoltà né distogliere l’attenzione dal lavoro del Costume Institute: “Dopo molte riflessioni e discussioni con tutte le persone coinvolte, ho deciso, con grande tristezza, che sia meglio che la mostra non abbia luogo in questo momento”, aveva fatto sapere.

A difendere Galliano era stata invece Anna Wintour, convinta che la sua carriera non potesse essere definita da un singolo episodio. La presa di posizione della direttrice di Vogue, ad ogni modo, non era riuscita a placare le proteste.