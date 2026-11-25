È morta a 87 anni Veruschka von Lehndorff, la più famosa delle top model che non si lasciò ingannare dalla fama e lasciò all’apice del successo

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IPA Veruschka von Lehndorff

“Non ho mai capito perché avessi tanto successo” diceva. Non si capacitava di come “con appena due scene e una battuta sono diventata famosa in tutto il mondo”. Una risposta certa forse non c’è, perché certi carisma è difficile spiegarli a parole. Veruschka von Lehndorff era bellissima, ma non era questo: era magnetica, ipnotica, fu la prima supermodella della storia. Si è spenta a 87 anni, così come comunicato dai familiari, ma la sua impronta resterà per sempre impressa nel mondo della moda, e del cinema.

Veruschka von Lehndorff supermodella per gioco

La vita di Vera Gottliebe Anna von Lehndorff non iniziò in modo semplice. Figlia dell’aristocrazia tedesca, sulla famiglia si abbattè il peso del coraggio del padre, ucciso per aver partecipato alla resistenza contro Hitler. Vera aveva appena 5 anni e, così come le sorelle, fu allontanata dalla madre, internata. Trascorse l’infanzia sballottata da una famiglia all’altra, da un paese all’altro, fino ad arrivare, ormai adolescente, in Italia e a Firenze.

Il fotografo Ugo Mulas la notò tra la folla e la trasformò in una modella, ma non una qualsiasi. Altissima – molto più della media del periodo – algida e severa, non era in grado di restare ferma in posa: il set era il suo palcoscenico e lo dominava con movimenti sinuosi e scenografici. Conquistò gli obiettivi dei più grandi maestri, da Irving Penn a Franco Rubartelli. Richard Avedon la considerava “la donna più bella del mondo”.

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Stregò persino uno che con l’alta moda non aveva niente a che fare. Michelangelo Antonioni la volle in Blow-Up, a interpretare il ruolo di sé stessa, una supermodella irresistibile. Era il 1966 e quell’unica battuta trasformò Veruschka in un’icona mondiale. Per lei, però, la moda non era che un divertissement e, appena smise di divertirsi, lasciò. Si diede all’arte, alla performance che nasceva in quegli anni, e poi semplicemente si ritirò a vita privata.

Ogni tanto tornava a far capolino sulle scene, o in passerella, affascinante come sempre ma con una nuova consapevolezza nello sguardo. La moda l’ha osservata da lontano, senza mai lasciarsi inghiottire, elegantemente distaccata dalle seduzioni di fama, denaro e potere.

L’addio del grande amore Franco Rubartelli

Veruschka von Lehndorff ha sempre mantenuto grande riserbo sulla propria vita privata, ci fu un amore, però, impossibile da nascondere. La supermodella fu parte di una delle coppie più famose della storia della moda. Assieme a Franco Rubartelli, al suo fianco per quasi un decennio tra gli Anni ’60 e i ’70, rivoluzionarono la fotografia di moda, trasformandola in terreno di sperimentazione ed espressione artistica.

Oggi il fotografo la ricorda con un toccante post social, a didascalia di una delle prime copertine in cui la immortalò. “Non fu soltanto una grande modella. Fu una donna elegante, sensibile, coraggiosa. Aveva una forma di stare al mondo che non si impara, si porta dentro. Le persone come Veruschka non se ne vanno mai del tutto. Restano in una foto, un profumo, una canzone, in un sorriso. Restano in questi dettagli che un giorno appaiono senza avvisare e ci riportano il loro nome”.

Nell’omaggio di Rubartelli si cela anche un grande rimpianto, quello “del tempo che non abbiamo potuto condividere, le conversazioni che sono rimaste pendenti, il rincontro che appena iniziava”. Dopo più di 50 anni lontani, gli antichi innamorati erano tornati a guardarsi: “Fa male sapere che sono tornato ad averla vicina solo per imparare a lasciarla andare”.