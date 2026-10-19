Jennifer Lopez porta il dramma (della moda) all’opera tra scollatura, fiori e pelliccia

È ufficiale: è Jennifer Lopez la sola e unica regina del dramma. E dell'haute couture. Sul look che ha incantato Los Angeles dal Dorothy Chandler Pavilion

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez all'Opera Gala 2026 di Los Angeles

C’è chi va a teatro per godersi lo spettacolo in religioso silenzio e chi, come Jennifer Lopez, ci va per mettere in scena il proprio personalissimo, imperdibile show: ebbene, alla serata inaugurale della stagione di Los Angeles la diva ha dimostrato che quello vero comincia ben prima del primo atto. No, a quanto pare malgrado la fittissima agenda fashion i colpi di scena non sono affatto finiti.

Su Jennifer Lopez, che ha letteralmente rubato la scena all’opera di Los Angeles

Quando il sipario si è alzato, presso l’LA Opera 2026 Opening Night Gala, l’intensità drammatica non era sul palcoscenico ma sul red carpet. È stata Jennifer Lopez la diretta colpevole di aver riscritto le regole del glamour teatrale, fondendo la passionalità lirica con l’audacia della moda contemporanea: il look sfoggiato? Un trionfo di massimalismo d’alta quota, firmato — ovviamente — Dolce & Gabbana e proveniente nientemeno che dal suo archivio privato.

Quella che ha rubato la scena all’evento è stata un’energia vibrante, quasi barocca, che flirtava apertamente con l’estetica gotica e contemporaneamente con il fascino magnetico della classica femme fatale: possiamo ammirarla poco sotto, fasciata in un lungo abito nero in chiffon scivolato dominato da una scollatura a cuore talmente profonda da sfidare le leggi della gravità, e spingersi audacemente fino all’addome. Ma non è assolutamente finita qui.

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Mentre la silhouette fluida e semitrasparente le accarezzava il corpo con estrema sensualità, il vero colpo di teatro (in questo caso letteralmente) è arrivato grazie al sontuoso capospalla adagiato sulle sue spalle: si trattava di una maestosa e ampia mantella con frange d’ispirazione Rococò, caratterizzata da una serie di contrasti a dir poco sorprendenti.

Vediamo infatti il tessuto scuro interamente tempestato di ricami floreali variopinti, con paillettes luccicanti, profilato in prossimità di collo e maniche da dell’imponente, voluminosa pelliccia marrone. La fodera interna, invece, rivelava a seconda dei movimenti del vibrante raso color acquamarina ad aggiungere inaspettata luce all’insieme.

Completavano una scenografia stilistica già così densa di elementi dei gioielli altrettanto vistosi, anch’essi parte della collezione personale della star del pop: a spiccare particolarmente era un’elaborata collana con diamanti azzurri sul petto, accompagnata da orecchini pendenti abbinati. Per quanto riguarda le scarpe, invece, erano un paio di tacchi vertiginosi a slanciare la figura.

Chignon morbido e smokey eyes felino, la beauty-formula della vera diva

Anche il beauty look, dalla sua, sembrava sposare la filosofia del perfetto bilanciamento teatrale: la chioma castano miele è stata raccolta per l’occasione in uno chignon basso, con riga centrale e due morbide ciocche lasciate libere, per incorniciare perfettamente il viso. Il make-up era invece puntato tutto sull’incarnato ambrato e radioso, con labbra rigorosamente nude e uno smokey eyes soffuso a rendere lo sguardo magnetico e felino.

Insomma, in fondo la Carmen è o non è una storia di passione travolgente e scelte estreme? Profondamente convinta di questo, Jennifer Lopez ha deciso di incarnare quello stesso spirito prima ancora che i musicisti accordassero gli strumenti, rivelandosi la vera regina del dramma. E della moda, ma questo lo sapevamo già.