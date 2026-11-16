Il burgundy è ancora cool, e Jennifer Lopez lo sa bene: ecco perché ha scelto proprio lui per darci una magnifica notizia dal salotto più esclusivo della Grande Mela

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Un’altra fredda stagione è arrivata e così il burgundy è nuovamente al suo posto, ovvero al centro della scena, tra le tendenze del periodo. Eppure non era mai stato così seducente: ad alzare l’asticella dello stile, ancora una volta, è stata Jennifer Lopez che lo ha indossato dalla testa ai piedi per le strade di New York.

Il segreto? L’incontro irresistibile tra pelle, seta e pizzo. Una combinazione dal fascino decisamente fatale, rivisitata con quella sensualità contemporanea che è ormai la firma della Queen del pop.

Il burgundy secondo J.Lo questo inverno si indossa da capo a piedi

È successo di nuovo: Jennifer Lopez è uscita di casa e il look del caso non ha potuto che dettare tendenza. Stavolta la star è stata fotografata nella Grande Mela con un outfit monocromatico da manuale, che aveva come protagonista assoluto il colore più cool del periodo: il burgundy. A ripararla dal gelo, introducendocelo con il giusto tocco di mistero, era un lungo trench in pelle lucida, avvolgente ma indossato aperto per lasciar vedere ciò che si nascondeva al di sotto. Ed ecco quindi la sorpresa: un riuscitissimo coordinato costituito da blusa e shorts satinati.

Cosa ha fatto funzionare tutto così bene? Sicuramente l’affascinante connubio tra tessuti opposti: da una parte la pelle del cappotto, grintosa, strutturata e dal carattere super rock; dall’altra la lucentezza delicata del satin. Due texture apparentemente lontane, ma capaci di dialogare alla perfezione grazie alla stessa, profondissima nuance.

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Ma non è finita qui: a rendere il tutto ancor più interessante — e super sensuale — ci hanno pensato poi dei lavoratissimi collant di pizzo, ovviamente anch’essi color borgogna, a loro volta intonati a delle affilatissime scarpe con il tacco, la scelta ideale per slanciare ulteriormente la figura, e alla lussuosa clutch in pelle tra le mani. Degli orecchini luminosi e qualche anello completavano infine l’insieme, con il giusto guizzo di luce.

Persino il beauty look seguiva la medesima direzione: uno smokey eyes prugna, un incarnato luminoso e delle labbra nude hanno fatto tutto il lavoro.

Il messaggio, insomma, è piuttosto chiaro: scegliere di vestire un’unica tonalità non significa necessariamente risultare prevedibili. Al contrario, con una buona dose di fantasia (e audacia, perché no) il risultato può rivelarsi sorprendente.

Arriva “The JLO Show: Live In Las Vegas”, il film-concerto di Jennifer Lopez

Un look, questo, che ha fatto solo da preludio all’appuntamento presso il 92NY, in quel di New York, dove Jennifer Lopez è arrivata per presentare The JLO Show: Live in Las Vegas, l’epico film-concerto dedicato alla sua residency nella città del Nevada.

Si tratta di un progetto speciale, che porta sotto i riflettori uno degli show più spettacolari della sua carriera: ben dodici date al Colosseum del Caesars Palace, conclusesi lo scorso marzo, ora pronte a rivivere sullo schermo. La première è attesa per il Giorno del Ringraziamento, su CBS e Paramount+.

Ma una cosa è certa: se è sul palco che dal 1999 la cantante dà il meglio di sé, tra coreografie e cambi d’abito mozzafiato, anche off-duty sa come farci sognare.