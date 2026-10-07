Beautiful, le anticipazioni dell’8 ottobre 2026: Brooke divisa tra Hope e Ridge

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge confida a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico. Ecco le anticipazioni di giovedì 8 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful l’8 ottobre 2026

La tensione è altissima in casa Forrester. Dopo il duro confronto con Ridge, Carter appare profondamente scosso: l’ammissione di aver partecipato a un piano per prendere il controllo della Forrester Creations ha incrinato rapporti di lunga data. Ridge ha confidato a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico e, pur avendo offerto un’ultima possibilità per ricucire il rapporto, ha posto una condizione netta che Carter ha rifiutato.

Hope si sente responsabile per la frattura tra i due uomini e cerca rassicurazioni da Carter, che però difende la sua scelta e il legame con lei. Brooke, divisa tra l’affetto per la figlia e la lealtà verso Ridge, cerca di stemperare la crisi, mentre l’amministratore delegato si prepara a valutare anche contromisure legali per proteggere l’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.