Kate Middleton, i messaggi segreti nascosti nei suoi look

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

Kate Middleton continua a non perdere il suo smalto, nonostante gli attacchi plateali del Principe Harry nel suo nuovo libro autobiografico, Spare. E in questo giocano una grande parte i suoi look che, secondo gli esperti, hanno spesso dei messaggi nascosti, vogliono dirci qualcosa, o, più semplicemente, rappresentano il suo umore. Avendo la bocca cucita, la Principessa del Galles lascia che siano i suoi outfit a parlare per lei.

L’arte royal di comunicare con i look

Ce lo aveva insegnato già Lady Diana: un vestito non è soltanto un vestito. Almeno non sempre. E non parliamo solo del suo famoso “revenge dress“, l’abito della vendetta indossato a pochi giorni dalla separazione da Re Carlo, ma di quella variegata gamma di colori, accessori, simboli, che un look può contenere.

Del resto, anche la Regina Elisabetta sceglieva con cura i suoi completi, e la palette variava a seconda dell’occasione, ma anche dell’umore. Così le esperte Jules Standish e Abby McHale hanno svelato al The Sun che anche Kate Middleton usa i suoi abbigliamenti per mandare dei segnali.

La pubblicazione di Spare, l’autobiografia del Principe Harry che attacca la Principessa del Galles, ma soprattutto suo marito, il Principe William, non ha avuto alcun riscontro da parte della Famiglia Reale, ma anche i look energici e vivaci (pur restando eleganti) di Kate, possono essere considerati una risposta.

Fonte: Getty Images

I messaggi nascosti nei look di Kate Middleton

La prima apparizione pubblica di Will e Kate Middleton non si è fatta attendere molto e, a poche ora dalla pubblicazione di Spare, erano già al lavoro a Liverpool. Per l’occasione la Principessa è stata fotografata con indosso un cappotto a quadri blu scuro e verde, del brand britannico Holland Cooper. Il look era completato da un abito blu scuro, disegnato da Samantha Cameron per Cefinn.

Secondo l’esperta di colori Jules Standish questa combinazione di blu navy e verde scuro è nota per trasmettere un senso di pace, rassicurazione e cordialità. Un segnale distensivo, non un contrattacco: Kate sceglie la strada della comunicazione, attraverso i suoi abiti e i suoi sorrisi, molto più distesi di quelli di William, che è apparso tirato e a disagio nelle ultime settimane.

Per il suo arrivo all’abbazia di Westminster ha scelto, invece, un cappotto borgogna firmato Eponine: questa tonalità è sinonimo di raffinatezza, potere e sicurezza: “Kate ci sta dicendo che si sente a suo agio nel ruolo di Principessa, e ha perfettamente il controllo di tutto”.

Il terzo look analizzato dalle due esperte è quello scelto per gli Eartshot Prize 2022, il tristemente noto abito verde che, ammettiamolo, non era piaciuto proprio a nessuno. Giudizio estetico a parte, il verde è stato scelto per mostrate la sua vicinanza alle tematiche green della manifestazione, ma, come dicevamo prima, è anche simbolo di pace. Questa particolare tonalità più chiara, per altro, è sinonimo di energia, freschezza. Un modo per mettersi alle spalle tutte le critiche al suo arrivo, concentrando l’attenzione solo su sentimenti positivi.

Se Kate Middleton scelga davvero questi abiti per lanciare dei messaggi non lo sapremo mai, ma non è certo la prima volta per una Principessa o Regina, e quindi l’analisi sembra centrare in pieno la scelta dei Windsor di non rispondere (a parole) alle accuse di Harry e Meghan.