Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton torna a parlare del cancro e questa volta lo fa senza nascondere le conseguenze che la malattia ha lasciato nella sua vita. La Principessa del Galles è protagonista di Heal, un nuovo documentario della BBC che racconta il suo percorso dalla diagnosi alla remissione, attraverso immagini inedite, momenti familiari e confessioni intime. Nel trailer, diffuso da Kensington Palace, Catherine riflette su quanto vissuto negli ultimi due anni.

Il documentario, della durata di 30 minuti, andrà in onda il 29 novembre su BBC One e promette di mostrare una Kate diversa da quella che siamo abituati a vedere durante gli impegni ufficiali: una donna che ha affrontato la paura, ha dovuto imparare a convivere con l’incertezza e oggi cerca di dare un significato a ciò che le è accaduto.

Kate Middleton racconta il cancro: “La guarigione è un viaggio”

Sono trascorsi oltre due anni da quando Kate Middleton, nel marzo 2024, annunciò pubblicamente di avere un tumore. Una notizia che arrivò dopo settimane di indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, seguite all’intervento chirurgico all’addome subito nel gennaio precedente. La Principessa del Galles non ha mai rivelato quale forma di cancro l’abbia colpita, ma non ha nascosto di essersi sottoposta alla chemioterapia, conclusa nel settembre 2024, mentre nel gennaio 2025 ha annunciato di essere in remissione.

Da allora il suo ritorno alla vita pubblica è stato graduale. E proprio questo periodo, quello che segue la fine delle cure, occupa un posto importante nel nuovo documentario.

“Il cancro ti cambia davvero. Cambia il tuo corpo, ti trasforma fisicamente, ma c’è qualcosa di molto, molto più profondo che una diagnosi di cancro modifica dentro di te”. Parole che sembrano lontane dall’immagine di una Principessa sempre impeccabile: Catherine non cerca di presentare la remissione come un ritorno immediato alla normalità. Al contrario, parla di un’esperienza che continua a influenzare il modo in cui guarda se stessa e ciò che la circonda.

La malattia ha cambiato il suo rapporto con il corpo, ma soprattutto la sua prospettiva sulla vita. E il documentario nasce anche dal desiderio di condividere questa consapevolezza con chi sta affrontando un percorso simile.

Tra i momenti più emozionanti anticipati dal trailer c’è una conversazione tra Kate e suo fratello minore James. La Principessa racconta di non aver suonato la campanella che, in molti reparti oncologici, accompagna simbolicamente la conclusione delle cure. Un gesto che per numerosi pazienti segna un momento di sollievo e rappresenta la fine di una fase particolarmente difficile.

“Io non ho suonato la campanella“, confida Kate al fratello. La risposta di James arriva mentre i due camminano insieme, immersi nella natura: “Forse questo è il tuo modo di suonarla”. Il riferimento è alla National Three Peaks Challenge, l’impegnativa sfida affrontata dalla Principessa nel giugno 2026, quando ha scalato le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles nell’arco di 24 ore. Il documentario mostra la Principessa durante la scalata, tra vento, pioggia e sentieri di montagna. Lontana dagli abiti eleganti e dalle cerimonie di Palazzo, Kate appare con uno zaino sulle spalle e l’abbigliamento da trekking.

William e i figli accanto a Kate, le immagini più intime

In Heal trovano spazio anche il Principe William e i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis. Il trailer mostra alcuni momenti familiari, tra cui l’abbraccio con cui William e i bambini accolgono Kate dopo la conclusione della sfida in montagna. Un’immagine che racconta quanto la presenza delle persone care abbia accompagnato la Principessa durante la malattia.

“È chiaro che non siamo fatti per affrontare da soli le difficoltà della vita”, osserva Kate nel documentario. Una riflessione che assume un significato particolare pensando a quanto accaduto alla Famiglia Reale nel 2024, quando anche Re Carlo III rese pubblica la propria diagnosi di cancro.

Catherine ha sempre cercato di proteggere i figli dall’esposizione mediatica legata alla sua malattia, scegliendo con attenzione tempi e modalità delle comunicazioni pubbliche. Ma il racconto si apre anche alla dimensione familiare, mostrando quanto il percorso di guarigione abbia coinvolto le persone più vicine a lei. Nel documentario compaiono anche altri pazienti oncologici, le cui esperienze si intrecciano con quella della Principessa.

Ma c’è un altro elemento che attraversa tutto il racconto di Catherine: il rapporto con la natura. Negli ultimi anni la Principessa ha più volte parlato del conforto trovato negli spazi aperti, soprattutto durante la convalescenza. Non sorprende quindi che abbia scelto proprio le montagne britanniche come scenario di un documentario tanto personale.

Le immagini della Three Peaks Challenge accompagnano le sue riflessioni sul dolore, sulla fragilità e sulla possibilità di ritrovare fiducia dopo un’esperienza che ha cambiato profondamente la sua esistenza. “Spesso è attraverso il dolore che ci rendiamo conto che esiste una bellezza più grande al di là di esso”, afferma Kate in uno dei passaggi del trailer.

Il film, presentato dalla giornalista e conduttrice Kirsty Young, sostiene anche una causa benefica. I proventi della distribuzione saranno destinati alla Royal Marsden Cancer Charity, l’organizzazione legata all’ospedale londinese nel quale la Principessa è stata curata.