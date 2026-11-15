Kate Middleton torna al fianco di William: il viaggio in India dopo la malattia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Kate Middleton e William

La conferma è arrivata a pochi giorni dalla partenza, quando ormai sembrava che il Principe William avrebbe affrontato da solo l’ennesimo impegno internazionale. Invece Kate Middleton volerà in India insieme al marito, segnando una tappa importante nel suo ritorno alla vita pubblica dopo la diagnosi di cancro del 2024.

La Principessa del Galles parteciperà agli Earthshot Prize 2026, in programma a Mumbai il 17 novembre, e accompagnerà William durante una visita ufficiale di tre giorni. Una decisione che riporta la coppia sotto i riflettori internazionali e assume un significato particolare dopo gli ultimi anni, segnati dalla malattia e da una lunga riduzione degli impegni reali.

Kate Middleton torna a viaggiare con William: l’annuncio inatteso di Kensington Palace

Per mesi la presenza di Kate Middleton in India è rimasta incerta: Kensington Palace aveva confermato la partecipazione di William agli Earthshot Prize, il progetto ambientale fortemente voluto dall’erede al trono, senza però chiarire se la moglie lo avrebbe accompagnato.

Poi, il 14 novembre, è arrivato l’annuncio ufficiale: i Principi del Galles saranno insieme a Mumbai dal 16 al 18 novembre. Un viaggio che segna il ritorno di Kate a un importante appuntamento internazionale accanto al marito, dopo un periodo in cui le sue apparizioni pubbliche sono state attentamente centellinate.

L’ultima grande trasferta di lavoro della coppia risale al dicembre 2022, quando William e Kate parteciparono proprio agli Earthshot Prize di Boston. Nel 2023 erano stati insieme in Giordania per il matrimonio del principe ereditario Hussein, ma da allora non avevano più affrontato un viaggio ufficiale di questa portata.

È per questo che la scelta di Kate ha un valore che va oltre il protocollo: la Principessa torna ad assumere un ruolo visibile sulla scena internazionale, pur continuando a gestire con prudenza il proprio calendario.

Kate Middleton, il ritorno dopo il cancro e le parole sulla guarigione

Il 2024 ha cambiato profondamente la quotidianità della famiglia del Galles, quando Kate aveva annunciato pubblicamente di essere malata di cancro. Nel gennaio 2025 aveva comunicato di essere in remissione, spiegando però che il recupero avrebbe richiesto tempo. Da allora ha ripreso gradualmente gli impegni istituzionali, evitando di tornare immediatamente ai ritmi precedenti alla malattia.

A maggio 2026 aveva compiuto un viaggio di due giorni a Reggio Emilia, dedicato ai suoi progetti sull’educazione della prima infanzia. La trasferta in India sarà però il suo primo viaggio intercontinentale dopo la diagnosi.

In una recente intervista pubblicata su Country Life, Kate era tornata a parlare della convalescenza, ricordando che i medici l’avevano avvertita: la guarigione non sarebbe stata lineare, con giornate migliori e altre più difficili. Anche William, nei mesi scorsi, aveva spiegato che la moglie stava tornando progressivamente agli impegni all’estero, precisando quanto fosse importante garantirle il riposo necessario.

William e Kate in India, un viaggio speciale dieci anni dopo

Per i Principi del Galles, l’India custodisce anche ricordi legati a una fase diversa della loro vita. Nel 2016 William e Kate avevano visitato il Paese durante un tour che comprendeva anche il Bhutan. Tra le immagini rimaste più impresse, quelle della coppia davanti al Taj Mahal, seduta sulla celebre panchina associata alla visita di Lady Diana del 1992.

Dieci anni dopo i due torneranno in India con una storia personale profondamente cambiata e tre figli ormai più grandi. Il programma a Mumbai prevede incontri dedicati alla sostenibilità, ai giovani e alle industrie creative indiane. William e Kate parteciperanno anche alla prima cerimonia dei Children’s Earthshot Awards, dedicata ai ragazzi impegnati nella tutela dell’ambiente.

Non mancheranno appuntamenti legati al cricket e al cinema, con una visita prevista anche nel mondo di Bollywood. Il momento centrale del viaggio sarà la cerimonia degli Earthshot Prize, martedì 17 novembre. Il premio, istituito da William per sostenere soluzioni innovative ai problemi ambientali, assegnerà un milione di sterline a ciascuno dei cinque vincitori.

L’edizione di Mumbai si annuncia come la più grande mai organizzata, con circa cinquemila partecipanti e ospiti internazionali, tra cui Rami Malek, Alia Bhatt e la leggenda del cricket Sachin Tendulkar. Sul palco saliranno anche i Take That, alla loro prima esibizione in India.

Resta da chiarire se Kate avrà un ruolo attivo nella premiazione, come accadde a Boston nel 2022, oppure se assisterà alla cerimonia accanto al marito.

Una cosa è certa: dopo anni in cui William ha rappresentato da solo la coppia in numerosi appuntamenti internazionali, i Principi del Galles torneranno a presentarsi insieme a un evento di grande visibilità mondiale. E per Kate, dopo la malattia, sarà una delle apparizioni più attese dell’anno.