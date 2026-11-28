Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Louis

Louis, il terzo figlio di William e Kate Middleton, è appassionato di moto. Un hobby che condivide con suo padre ma che terrorizza sua madre.

Kate Middleton, la passione di Louis per le moto

Kate Middleton ama l’arte, l’abbiamo vista recentemente cimentarsi con disegni a carboncino, e qualsiasi tipo di sport. Molte di queste passioni le ha trasmesse ai suoi figli. Ad esempio George è molto bravo a disegnare, Charlotte è sportiva come lei e a Louis piace la fotografia, come sua madre.

Kate non si sottrae alle sfide più estreme, sfida le onde del mare in barca, scala montagne, corre in bicicletta e nuova nell’acqua gelata. Ma quando si tratta di motori s’irrigidisce. Specialmente quando si parla di moto molto potenti.

Purtroppo per lei, a quanto si apprende, suo figlio piccolo adora le motociclette. Certo è ancora piccolo e quando avrà l’età per guidarle, potrebbe non essere più interessato. Ma per il momento le moto lo affascinano moltissimo.

Ad avvisinare Louis alle due ruote è stato papà William che in passato le guidava. E a quanto pare è orgoglioso del fatto che suo figlio le ami quanto lui.

D’altro canto, non c’è da stupirsi che sia riuscito a trasmettere questo hobby al più piccolo di casa, visto che è anche il più scatenato e sprezzante del pericolo.

Kate Middleton, le rivelazioni di William

A rivelare la passione di Louis per le moto è stato il giornalista sportivo John Waterson che nel 2025 è stato nominato Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico proprio da William nella tradizionale cerimonia che si tiene al Castello di Windsor.

Il giornalista ha raccontato che col Principe di Galles hanno chiacchierato per diverso tempo di moto e William gli aveva confessato la sua speranza di assistere alle gare del Tourist Trophy. “Gli è piaciuto moltissimo; non vede l’ora di tornare. Ha detto che se lo farà, porterà con sé il figlio minore Louis, perché gli piacciono le moto”, ha detto Waterson.

Ma ha anche aggiunto che William precisò: “Devo insegnargli quali sono i rischi“. Anche perché Kate è contraria che Louis si avvicini al mondo delle due ruote.

Kate Middleton terrorizzata

Una volta la Principessa di Galles confessò che aveva paura tutte le volte che William saliva su una moto. In passato il Principe la guidava spesso ma decise di smettere poco dopo la nascita di George.

Anche se nel 2015, Kate rivelò che i marito la guidava ancora qualche volta ed era terrorizzata all’idea che George potesse appassionarsi. In realtà, il figlio maggiore condivide col padre l’amore per il calcio.

Ma se Kate ha scongiurato questo pericolo, non si può dire altrettanto per Louis che appunto adora le due ruote.

È probabile che alla fine riuscirà dissuadere il figlio più piccolo, magari indirizzandolo verso qualche altro sport. Se ce l’ha fatta con William, è probabile che avrà la meglio anche con Louis.