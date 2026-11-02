Kate Middleton, la foto mai mostrata del Principe Louis quando aveva solo un anno

La Principessa del Galles ha mostrato una foto tenerissima del Principe Louis, il piccolo di casa, quando aveva appena un anno

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IPA Kate Middleton e il Principe Louis

Il weekend più spaventoso dell’anno ha regalato agli appassionati di royal family una sorpresa tenerissima. Sabato 31 ottobre, sui profili social dei Principi del Galles, è spuntata una foto inedita del Principe Louis scattata quando il bimbo aveva appena un anno. Un piccolo tesoro uscito dall’album di famiglia, scelto da Kate Middleton per celebrare Halloween con chi segue i Windsor.

Nello scatto il terzogenito di William e Kate indossa una giacchina antipioggia blu e stivali di gomma rossi. È piegato in avanti, le guance paffute e lo sguardo incantato, davanti a una zucca enorme, grande quasi quanto lui.

Kate Middleton e Halloween: la foto del Principe Louis scattata dalla mamma

Dietro l’obiettivo c’era lei. La Principessa del Galles coltiva da anni la passione per la fotografia e firma spesso i ritratti dei figli diffusi per compleanni e ricorrenze. Stavolta ha pescato un ricordo intimo, con un augurio di due parole.

In casa dei Principi del Galles la notte delle streghe si festeggia da sempre, rigorosamente al riparo dalle telecamere. Tempo fa ha fatto il giro della Rete un video del 2022 registrato da un campanello smart: Kate Middleton sulla soglia con i sacchetti per le caramelle, accanto a George, Charlotte e Louis travestiti, in attesa che qualcuno aprisse. Per quel che si sa, è la prima volta che la coppia dedica pubblicamente un pensiero a questa festa.

Dopo il 2024, segnato dalla malattia della Principessa e da un lungo percorso di cure, William e Kate, che quest’anno hanno compiuto 44 anni, hanno difeso con ancora più forza la serenità dei loro figli: scuola, amici, passeggiate nei boschi di Windsor, feste vissute come in qualunque altra casa. Ogni tanto aprono uno spiraglio su quel mondo protetto.

Principe Louis oggi: il piccolo di casa Galles che conquista il pubblico

Oggi il Principe Louis ha otto anni e il 2026 lo ha visto spesso sotto i riflettori. Ad aprile ha soffiato sulle candeline in Cornovaglia con la famiglia. In estate è comparso tra il pubblico dei Giochi del Commonwealth di Glasgow, seduto tra George e Charlotte nel velodromo dedicato a Sir Chris Hoy, sfoggiando un cappellino da pescatore con i colori del Galles. Ha tifato come qualsiasi ragazzino: unghie tra i denti, bocca spalancata, dito puntato verso la pista a ogni sorpasso.

Quelle smorfie hanno riportato alla memoria il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel 2022, quando il piccolo monopolizzò l’attenzione dei fotografi con faccine e linguacce. Da allora la sua aria birichina è una delle più amate della Famiglia Reale.

Quella zucca racconta anche il legame di Kate con la natura. Pochi giorni prima la Principessa aveva visitato Dose of Nature, realtà di Kew che aiuta le persone a ritrovare benessere psicologico grazie al contatto con il verde. Nel giardino di Pensford Field, a Richmond, ha assistito alla chiusura di un laboratorio creativo all’aperto e ha chiacchierato con Tom, ex partecipante oggi guida volontaria. A lui ha confidato di aver trovato nella natura lo stesso conforto, dopo un cammino molto diverso, e di credere nella forza di sentirsi parte di qualcosa quando il futuro appare incerto.

Guardando quel bimbo con la giacchina blu chino sulla zucca, il filo si vede subito. Per Kate la felicità passa da cose semplici: un prato bagnato, un pomeriggio grigio, uno sguardo pieno di meraviglia da custodire per sempre in uno scatto.