Kate Middleton celebra Halloween con uno scatto inedito del Principe Louis

Kate Middleton e il principe William hanno celebrato per la prima volta Halloween sui social con una tenera fotografia del principino Louis

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Anche la Royal Family celebra Halloween. In occasione della festa più spaventosa dell’anno, sugli account social dei Principi del Galles ha fatto capolino un adorabile scatto del principino Louis alle prese con le zucche. La fotografa? La sua splendida mamma.

Kate Middleton, lo scatto di Halloween di Louis

Nessuno può resistere al richiamo di Halloween. Nemmeno la Royal Family. Per la prima volta, infatti, il Principe e la Principessa del Galles hanno dedicato un post sui social alla celebre festa delle streghe: protagonista d’eccezione, il piccolo Louis.

“Buon Halloween! 🎃”, hanno scritto i reali nella didascalia dello scatto, aggiungendo che la fotografia è stata scattata da Kate Middleton quando Louis aveva un anno. Nell’immagine d’archivio, il principino (che oggi ha 8 anni) è immortalato mentre si china per raccogliere una grande zucca ai suoi piedi.

Un’immagine tenera e d’impatto, che restituisce la versione più semplice della Principessa Kate: quella di una mamma che ama immortalare la quotidianità dei suoi figli.

Kate e William, come festeggiano Halloween

Kate e il principe William hanno festeggiato Halloween anche negli anni passati insieme ai loro tre figli, Louis, George e Charlotte. Nel 2022, Jay Rutland, marito di Tamara Ecclestone, aveva condiviso una fotografia della Principessa del Galles mentre accompagnava i bambini a raccogliere dolcetti durante la notte delle Streghe.

“Per chiunque dubiti di quanto William e Kate siano persone alla mano… Questa è Kate con i suoi figli mentre bussano alla nostra porta a Londra per il tradizionale dolcetto o scherzetto di Halloween”, aveva scritto Rutland nella didascalia della foto.

Prima di allora, nel 2019, Kate era stata avvistata in un supermercato della zona, nel Norfolk, insieme al principe George e alla principessa Charlotte, mentre sceglievano i costumi di Halloween. Una residente del posto, Kathy Whittaker, aveva notato la Duchessa mentre curiosava nel reparto dedicato alla festività.

All’epoca la donna aveva raccontato quanto accaduto a diversi tabloid britannici: “Non ho visto cosa abbia effettivamente comprato. La signora che mi ha detto che era lì aveva dei bambini con sé e mi ha raccontato che Kate stava chiedendo loro da cosa si sarebbero travestiti per Halloween”, aveva spiegato. Insomma, per quanto nobili e distanti possano apparire, i Principi del Galles e i loro figli non riescono proprio a resistere al richiamo di Halloween.

Kate Middleton, la passione per la fotografia

Non è la prima volta che sugli account ufficiali della Royal Family fanno capolino immagini scattate da Kate Middleton. La Principessa del Galles ha una grande passione per la fotografia e, in più occasioni, ha immortalato momenti della sua vita familiare quotidiana.

I suoi soggetti preferiti? Ovviamente i figli George, Charlotte e Louis. Spesso è proprio mamma Kate a firmare i ritratti ufficiali dei principini che, stando a quanto dichiarato da lei stessa, l’avrebbero implorata in più occasioni di non esagerare con i clic.

La passione di Middleton, ad ogni modo, ha origini ben documentate: il nonno materno era un fotografo e le mostrava le sue diapositive quando era bambina. Lei stessa ha poi studiato Storia dell’arte all’Università di St Andrews e la sua tesi era dedicata alle rappresentazioni fotografiche dell’infanzia nelle opere ispirate a Lewis Carroll.