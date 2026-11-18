Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con l’abito gioiello rosso alla cerimonia degli Earthshot Prize

Kate Middleton in India non si ferma mai. Dopo averla vista scintillare accanto a William per la cerimonia di consegna dell’Earthshot Prize, si è vestita di rosso fuoco per una visita col Principe alla Chanakya School of Craft e poi da sola si è recata al Nowrosjee Wadia Maternity Hospital dove ha passato dei dolcissimi momenti tra i neonati.

Kate Middleton, look rosso di Emilia Wickstead e scarpe iconiche

Dopo averla ammirata alla cerimonia di gala con un abito rosso, tempestato di cristalli verdi in stile Bollywood, Kate Middleton è tornata in pubblico per gli impegni finali del suo viaggio in India con William.

Per l’ultimo giorno di tour, Kate ha scelto di indossare un completo rosso di Emilia Wickstead. L’ensemble è composto da una giacca a maniche corte, monopetto e con tasche laterali e da una gonna svasata, lunga fino alle caviglie. Quindi, non più tailleur pantaloni.

Completano il look delle stilose slingback color cioccolato di Manolo Blahnik e borsa iconica. Molto interessante gli orecchini pendenti, arabescati.

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Kate Middleton e William, i segreti dell’arte tessile indiana

Il primo impegno della giornata di William e Kate è stata la visita alla Chanakya School of Craft per conoscere i segreti dell’arte tessile indiana e come l’artigianato tradizionale stia contribuendo a plasmare un futuro più sostenibile per la moda.

La Principessa di Galles è molto sensibile al tema, da sempre sostiene l’artigianato locale, in particolare quello tessile. In questa occasione, ha fatto sapere un portavoce di Kensington Palace, hanno potuto apprendere “l’incredibile varietà di colori e le competenze tramandate di generazione in generazione, insieme ad approcci moderni al design e alla produzione sostenibile”.

“La Principessa nutre da tempo un profondo interesse per i tessuti e l’artigianato, mentre entrambe le Loro Altezze Reali si sono fatte promotrici della sostenibilità nel corso della loro attività pubblica”, ha aggiunto il portavoce.

Fondata nel 2016, la Chanakya School of Craft ha contribuito a diffondere l’artigianato tessile e il ricamo tradizionale nel mondo, con importanti collaborazioni nella moda internazionale, tra cui Dior.

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Durante la visita, la coppia ha osservato come vengono lavorati i tessuti e si è confrontata con gli artigiani locali. Come sempre, Kate e William si sono messi in gioco in prima persona e hanno sperimentato alcune tecniche, dopo aver giocato a cricket, preso la metropolitana.

William e Kate sono stati omaggiati con dei braccialetti in tessuto intrecciato che abbiamo visto al polso della Principessa insieme ai suoi bracciali in oro.

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Kate Middleton, visita da sola il reparto maternità

Dopo la Chanakya School of Craft, William e Kate si sono separati per la prima volta da quando sono a Mumbai.

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La Principessa si è recata da sola al Nowrosjee Wadia Maternity Hospital. Aperto nel 1926, l’ospedale garantisce cura e assistenza alle neomamme e ai loro bambini.

La visita ha offerto a Kate l’opportunità di ascoltare direttamente da operatori sanitari e genitori l’importanza dell’assistenza e del supporto durante la gravidanza, il parto e le prime fasi dello sviluppo del bambino.

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Come è noto, la cura e il benessere della prima infanzia è un tema molto caro alla Principessa di Galles. Tanto che lo scorso maggio ha intrapreso il suo primo viaggio all’estero a Reggio Emilia, per approfondire il suo approccio pionieristico all’educazione della prima infanzia, una filosofia che ha influenzato l’insegnamento in tutto il mondo.