Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con Khalid bin Hilal Al Busaidi

Kate Middleton ha fatto un ingresso trionfale nella sala di rappresentanza del Castello di Windsor per il banchetto di Stato in onore del Sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, indossando un magnifico abito giallo con cappa di Elie Saab. Nessun si aspettava un look simile.

Kate Middleton tradisce le aspettative e incanta

Dopo aver dato il benvenuto al Sultano dell’Oman con il cappotto-gioiello verde di Alexander McQueen, Kate Middleton è apparsa nuovamente con William al Castello di Windsor per il banchetto di Stato.

La Principessa del Galles era semplicemente incantevole. Tutti aspettavano il momento di rivederla in abito di gala e con la tiara. Ma questa volta il suo look ha davvero sorpreso. E in positivo.

Di solito Kate, come anche la Regina Camilla, rendono omaggio al loro ospite attraverso l’outfit che diventa uno strumento per veicolare un messaggio. Ci si veste coi colori della bandiera del Paese ospitato o si indossano capi e gioielli che ne richiamano la tradizione.

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Nel caso dell’Oman la bandiera è verde, rossa e bianca. E infatti Kate, alla cerimonia di benvenuto, indossava il verde e Camilla il rosso. Dunque, ci si aspettava che questo codice fosse rispettato anche per il banchetto.

Invece, la Principessa del Galles ha sorpreso con una scelta diversa ma decisamente efficace. Infatti, si è presentata alla cena di gala con un abito etereo, giallo, di Elie Saab, uno dei brand preferiti da Charlene di Monaco, e caratterizzato da uno stile romantico e ultra femminile.

Il vestito in organza ha linee morbide, una lunga gonna con strascico. Il corpetto presenta uno scollo arrotondato da cui parte un mantello che copre braccia e spalle, mentre sul décolleté termina a V. La Principessa ha abbinato l’abito a una clutch scintillante d’oro.

Kate Middleton, la tiara Lover’s Knot

Per quanto riguarda i gioielli, Kate ha rispettato le consuetudini. Infatti, ha indossato la sua tiara preferita, la Lover’s Knot, che era anche la più amata di Diana.

Quasi sempre Lady Middleton si mostra con questo diadema- la prima volta fu nel 2015 -, forse anche per la sua facilità di essere abbinato a look diversi, non avendo pietre colorate.

Oltre alla tiara, Kate ha indossato orecchini pendenti in diamanti e il bracciale, sempre con diamanti, che erano appartenuti alla Regina Elisabetta.

Tra i suoi ornamenti figuravano anche l’Ordine della Famiglia Reale di Re Carlo (un distintivo con il ritratto del monarca) e la fascia e la stella dell’Ordine Reale Vittoriano.

Kate Middleton e William, la foto ufficiale in bianco e nero

Nel rispetto di una nuova tradizione, William e Kate hanno posato per un ritratto ufficiale prima del banchetto.

Tuttavia, questo ritratto del Principe e della Principessa del Galles si differenzia dai precedenti perché per la prima volta è stato pubblicato in bianco e nero.

La foto è stata scattata da Greg Williams e ha ricevuto moltissimi complimenti nei commenti sul profilo Instagram della coppia.