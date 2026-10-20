Kate Middleton, l’omaggio al Sultano dell’Oman col cappotto-gioiello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William hanno fatto la loro grande apparizione per il Sultano dell’Oman, in visita di Stato a Londra fino al 22 ottobre. La Principessa del Galles ha omaggiato il suo ospite con un outfit incredibile, verde bosco, firmato Alexander McQueen.

Kate Middleton, magnifica apparizione col Sultano dell’Oman

Re Carlo e la Regina Camilla hanno accolto il Sultano dell’Oman al Castello di Windsor. Con loro per la cerimonia di benvenuto c’erano anche William e Kate Middleton.

Più precisamente il Principe William ha dato inizio alla giornata salutando il Sultano nella sua residenza a nome del padre, prima di accompagnarlo a Windsor. La Principessa Kate si è poi unita al marito, al Re e alla Regina presso il Royal Daisage di Datchet Road per il benvenuto ufficiale.

L’evento è stato celebrato con salve di cannone reali sparate a Home Park a Windsor e alla Torre di Londra, a circa 65 chilometri di distanza. Kate e William si sono poi uniti al Re, alla Regina e al Sultano per una processione in carrozza trainata da cavalli attraverso Windsor fino al Castello di Windsor.

Kate Middleton, il cappotto di Alexander McQueen

Kate indossava un cappotto verde scuro di Sarah Burton per Alexander McQueen, lo stilista che ha creato il suo iconico abito da sposa del 2011, alle cui creazioni è tornata spesso nel corso degli anni. Ha completato il look con un cappello di Juliette Botterill. Da notare anche la borsa, infatti per l’occasione la moglie di William ha recuperato dal guardaroba una Chanel nera con tracolla a catena.

Come ci aspettavamo, la Principessa del Galles ha indossato il colore verde per omaggiare il Sultano. Infatti, quella particolare tonalità è propria della bandiera dell’Oman. Ci si aspetta che anche al banchetto di Stato porti uno dei colori omaniti. Anche Camilla ha lanciato lo stesso messaggio col suo look, vestendosi di rosso.

Kate Middleton, il corteo in carrozza

Mentre Re Carlo accompagnava l’ospite d’onore sulla carrozza di Stato irlandese e Camilla sedeva con il vice primo ministro della difesa nella carrozza di Stato scozzese, Kate e William prendevano posto nella carrozza di Stato australiana, con due membri del seguito reale del Sultano, Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said e Sayyid Loay bin Ghalib Al Said.

Questa sera, nella magnifica Sala di San Giorgio del castello millenario, si terrà una sfarzosa cena di gala in abito da sera. Quindi vedremo Kate con la tiara.

Mercoledì mattina, 21 ottobre, i reali saluteranno il Sultano prima che questi si rechi a Londra per un incontro con il Primo Ministro britannico Andy Burnham. Quella sera, il Sultano parteciperà a un banchetto presso la storica Guildhall di Londra, accompagnato dal cugino di secondo grado di Re Carlo, il Duca di Gloucester.