Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

I look di Kate Middleton sono tra i più copiati al mondo. La Principessa di Galles è fonte d’ispirazione persino per le altre Regine, come Mary di Danimarca o Letizia di Spagna.

Come Lady Diana, Kate è una trendsetter, quello che indossa diventa “di moda”. Un esempio su tutti, il tailleur pantaloni. Da quanto ha iniziato ha portarlo è diventato il look da working girl di tutte le teste coronate del mondo e delle First Lady, comprese icone di stile come Rania di Giordania e Melania Trump. L’unica che si ostina coi completi giacca e gonna è Brigitte Macron, ma perché va orgogliosa delle sue gambe perfette.

Kate Middleton, il significato dei look

In ogni uscita pubblica, i look di Kate Middleton sono analizzati fin nei più piccoli dettagli. Si sa tutto dei brand e di quante volte ha usato un determinato paio di scarpe o di orecchini e come ha abbinato o quando ha indossato una camicia o un cappello. E poi tutti la copiano, acquistando i modelli precisi da lei indossa o versioni simili, magari low cost. Da qui l’effetto Kate.

Il tema dei suoi outfit è così determinante che a un certo punto Kensington Palace aveva deciso di non rivelare più i marchi da lei indossati, per dare maggiore risalto al suo lavoro. Ma nulla è cambiato, anzi si è sollevata una tale protesta che il Palazzo ha dovuto rassegnarsi.

D’altro canto, i look di Kate non hanno solo un valore estetico. Come ha insegnato Elisabetta II, con un abito si possono dire molte cose. Anche il modo in cui lo si indossa o si tiene la borsetta, è un codice ricco di significati.

Per questo, quando la Principessa indossa un capo, non lo fa semplicemente perché le piace, ma soprattutto perché vuole lanciare un messaggio. E molto spesso i colori sono i veicoli più veloci ed evidenti.

Kate Middleton, il colore che non usa (quasi) mai

Kate ama molto i colori neutri o classici, che vanno dal blu al verde in tutte le loro sfumature. Usa spesso il bianco, il rosa, il celeste. A volte, specialmente nella bella stagione, porta il fucsia e il giallo. Il rosso lo tiene per le occasioni speciali o per il mese di dicembre. Mentre il nero lo indossa solo a lutto.

Lady Middleton ha un guardaroba molto colorato. Ma c’è un colore che non indossa praticamente mai: l’arancione.

Forse l’abbiamo vista una volta sola con quella particolare tonalità, durante il tour nei Caraibi del 2022, quando sfoggiò una camicia arancione, abbinata al tailleur bianco di Alexander McQueen.

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C’è una ragione per cui non porta mai l’arancione ed è molto semplice: ritiene che non la valorizzi.

Consultata tempo fa per spiegare questa inclinazione della Principessa di Galles, l’armocromista Francesca Cairns spiegò: “Tende a evitare certi colori, non perché siano ‘sbagliati’, ma perché sa cosa esalta davvero la sua bellezza naturale. Si tratta di vestirsi in modo da valorizzare i suoi lineamenti, e questo è qualcosa che tutti possiamo imparare da lei.”

“So che le persone fanno davvero fatica ad associare Kate a una stagione specifica perché è sempre splendida, tuttavia, lei è una principessa estiva“, aggiunse Cairns. Poiché Kate indossa raramente arancione, viola e marrone scuro, quando lo fa, i look diventano “colori che spiccano”.

L’esperta ha così concluso: “Kate sta meglio con i colori che hanno un sottotono blu piuttosto che giallo. Qualsiasi tonalità della sua vera palette estiva fa risplendere i suoi lineamenti. L’arancione è un colore con cui Kate è cauta perché può stonare con la sua carnagione naturale”.