Kate Middleton, il look da favola per il Sultano dell’Oman

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Per Kate Middleton inizia un periodo intenso, pieno di impegni, a iniziare da oggi 20 ottobre con l’arrivo a Londra del Sultano dell’Oman, in visita di Stato fino al 22. Questa è l’occasione per rivedere la Principessa del Galles in abito da sera e tiara. Vediamo in anticipo il suo look.

Kate Middleton, i suoi compiti durante la visita di Stato del Sultano dell’Oman

Durante le visite di Stato, Kate Middleton e William hanno un ruolo determinante. Spesso sono chiamati a fare le veci del Re e della Regina, supportandoli nei diversi momenti del complesso cerimoniale di accoglienza.

Il Sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, è a Londra dal 20 al 22 ottobre. William e Kate, da programma, si occupano di dargli il benvenuto all’aeroporto, per scortarlo fino al Castello di Windsor, dove lo attendono Re Carlo e la Regina Camilla.

Ancora una volta, il Sovrano è costretto a utilizzare il Castello di Windsor e non Buckingham Palace. Infatti, il Palazzo è ancora inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione. L’ultimo ad essere ospitato lì è stato lo Sceicco del Qatar nel 2024.

Quindi, a Windsor si tiene la cerimonia di benvenuto e poi Carlo e i suoi ospiti visitano una mostra allestita nelle stanze del Castello. Ovviamente William e Kate sono presenti.

Ma il momento più glamour e dunque quello più atteso è il banchetto di Stato. Questa cena segna il ritorno di Kate con la tiara da prima delle vacanze estive e inaugura una serie di ricevimenti in cui vedremo la Principessa del Galles al massimo del suo splendore.

Kate Middleton, il look per il banchetto di Stato

Per quanto sia un evento di gala, il banchetto a Windsor è pur sempre un incontro formale tra istituzioni. Dunque, il dress code è definito nei minimi dettagli. La Principessa del Galles si attiene sempre al protocollo in queste circostanze, perciò è più facile prevedere lo stile del suo look da sera, rispetto ad altri appuntamenti mondani.

È quindi molto probabile che Kate voglia omaggiare il Sultano attraverso il suo abito. Generalmente, indossa i colori della bandiera del Paese che viene ospitato. Nel caso di quella dell’Oman, abbiamo il bianco, il verde e il rosso.

Difficilmente Kate opterebbe per il bianco, di solito lasciato alla Regina. Il rosso è una buona opzione e la Principessa lo ha indossato ad esempio per la cena di Stato offerta al Presidente cinese nel 2015.

Ma il verde potrebbe essere il colore più facile da indossare. Nelle tonalità bosco, è infatti elegante e sofisticato e perfetto per un look autunnale. Inoltre, si abbina magnificamente con la parure di diamanti e smeraldi, o con la romantica Lover’s Knot Tiara, la preferita da Kate.

È anche probabile che la moglie di William scelga un abito realizzato da designer omaniti. Tra i più papabili ci sono Amal Al Raisi, considerata ambasciatrice della moda omanita nel mondo e Atelier Zuhra, casa d’alta moda al femminile, che ha vestito star come Beyoncé.